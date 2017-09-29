“庆国庆，度中秋”海老会2017年联谊活动侧记 文/幸鸿展翅 2017年9月20日

岁岁中秋，今又中秋，今岁中秋秋更美。

年年国庆，今又国庆，今年国庆国更强。

2017年9月20日，海老会2017年联谊活动在Britannia公园举办。渥太华的母亲河渥太华河在Britannia公园处最为宽阔，河面上碧波荡漾，公园内芳草如茵，这是渥太华市区里风景最好的公园。

一清早，公园里就热闹起来。在公园的长廊中间，一条红色的会标格外醒目：“迎国庆，度中秋”。微风吹拂会标，会标轻轻地摇动，像是对前来参加大会的会员们频频地致意。红底黄字的海老会会旗在清晨阳光的照耀下，熠熠生辉。

海老会的会员，对故乡怀有深深的眷恋。他们远离祖国，可对祖国的情怀，时时刻刻不会忘怀。他们为祖国的强大而欢欣，为故乡的发展而鼓舞。“国庆”、“中秋”双节来临，他们抑制不住内心的喜悦，他们欢聚一堂，载歌载舞，共庆佳节。真是“金秋送爽，万里江山披锦绣，丹桂飘香，一轮明月寄深情”。

十点刚过，联谊活动开始。海老会主席钱医生首先致辞。她对嘉宾的光临表示热烈欢迎，对海老会会员前来参加联谊活动，表示热烈欢迎。她回顾了祖国日益发展的大好形势，展望了祖国未来发展的宏伟蓝图，吐露了侨居加拿大华人对祖国无比热爱的心声。她的讲话，激起了与会者的阵阵笑声和热烈掌声。

接着，与会的嘉宾致辞，对联谊活动的举办表示热烈的祝贺。

嘉宾致辞之后，歌手田源女士作为文艺演出的主持人，宣布表演开始。来自Barrhaven地区的姐妹们，演出了她们排练已久的歌舞节目。这些节目有舞蹈《甜蜜蜜》、柔力球表演《大碗茶》、舞蹈《又见北风吹》、女声独唱、独舞《蝶儿飞》、太极响扇、纱巾秀《家和万事兴》等。整台节目的演出，一气呵成，饱含着一腔爱国的情怀。你可以看到，走过千山，涉过万水，最俊美的是故乡的山，最勾魂的是故乡的水，最难舍的是故乡的情，最思念的是故乡的人。在这月圆时分，仰望长空那一轮皎洁的明月，心中荡漾的是对故乡的爱和对故乡的赞美。故乡是源泉，爱的溪流从故乡流出，越过茫茫的太平洋，注入渥太华河的碧波绿水之中。为了这台演出，姐妹们不知花出了多少心血。万雪燕回国采购的演出服装，整整占用了航空公司规定的两个旅行箱的一半，有些演出服饰，还是由她一针一线缝制的。丛燕萍自己购买了演出服饰，无偿让大家使用。姐妹们朝迎旭日，夕送晚霞，一招一式地练习，一遍一遍地改进，为的是提升演出的质量。蚊子在她们的脸上咬起了红块，她们涂了药，继续练。不慎跌倒了，伤了皮肉，甚至发炎了，涂上药膏，不声不响，还是继续练。她们通过表演，抒发了内心的那种炙热的情感。观众们与她们共鸣，为她们的演艺叫好，不断报以阵阵热烈的掌声。

联谊活动还安排了猜谜语等联欢活动。

参加联谊会的朋友说的好：“对月吟中秋，月团圆，人团圆，游子思故乡。起舞迎国庆，国团结，民团结，华人大团结。”

是啊，Britannia公园，今天有看不完的美景，处处绚丽多彩，今天有诵不完的诗篇，篇篇动人心弦……