东安省台山同乡会第24周年会庆晚宴圆满举行

骄阳似火，彩霞满天。

2017年9月20日的傍晚，自五点半起，熙熙攘攘的人群就陆续来到唐人街东方明珠城。走进灯火璀璨的宴会厅，只见舞台上方，用中英文书写的鲜红会标令人注目：东安省台山同乡会第24届周年会庆晚宴，点明今晚的主题。舞台背景墙装饰着金色“囍”字和飞舞的金龙金凤，播洒着静好吉祥的气息。在福禄寿三星塑像两侧的长案上，堆满了人们捐赠的各式礼品，琳琅满目，供抽奖之用。台下二十八张铺着雪白桌布的圆桌摆满大厅，甚是气派！

台山同乡会陈森会长、方国盛副会长和王国强等台山会理事先生们，身着西装革履，庄重大方；刘瑞兰副会长一身湖蓝色旗袍、粉色披肩，典雅动人。他们佩戴胸牌，在宴会厅门口笑迎来宾、导引入座。先后到来的台山会乡亲们欢乐握手、拥抱、热烈叙谈，只觉得满耳的台山语腔，真是乡音乡情一家亲呀！

6点半，晚宴主持人台山会刘瑞兰副会长、方国盛副会长登台，用英语、台山话、国语宣布：东安省台山同乡会第24届周年会庆晚宴现在开始！他们热烈欢迎并感谢今天到会的全体来宾！衷心感谢中国驻加拿大大使馆、渥太华各华人社团领导、各传媒的光临！正是大家24年来的关怀和支持，才有台山同乡会辉煌的今天！

台山同乡会陈森会长致辞。他热忱地欢迎并感谢中国驻加大使馆一等秘书王明清先生、一等秘书林建新先生的光临！欢迎并感谢全体来宾！回顾东安省台山同乡会走过的24年峥嵘历程，来自于全会乡亲们的努力，来自于各界朋友们的支持，更来自于祖国亲人——中国驻加使馆的谆谆教导和亲切指引！感谢你们！有了你们，东安省台山同乡会将继往开来，越来越好！

在全场雷鸣般的掌声中，中国驻加拿大大使馆一等秘书王明清先生登台致辞。他代表中国驻加使馆，向东安省台山会24周年会庆表示热烈的祝贺！他热诚地希望侨胞们有机会常回国看看，深切了解祖国发展的日新月异，亲身感受祖国各项建设蒸蒸日上的大好形势。以便更好地在各个领域为祖国的繁荣昌盛、为中加友谊多做贡献！

接着魁北克台山会黄群燕副会长、宁阳会馆钟启诚会长分别做了热情洋溢的讲话。他们衷心祝贺东安省台山同乡会24周年会庆！祝福东安省台山同乡会日益壮大！前程锦绣！

晚宴开始了！随着一道道美味佳肴呈上，舞台上流光溢彩，台山会亮丽合唱团个个身穿鲜艳红衣，精神饱满登台献歌：《勇敢的中国人》，铿锵有力，唱出了台山侨胞勇闯世界、顽强打拼的奋斗精神！《旧欢如梦》则温柔抒情，歌者们手持彩色沙球，载歌载舞，台上台下一片欢腾！

歌毕，主持人介绍了今天VIP贵宾及宣读贺信，并请中国大使馆王明清先生、林建新先生上台，和台山会全体理事一起高举酒杯，向大家祝酒！并合影留念。

令人兴奋的抽奖活动贯穿晚宴始终，义工Betty清脆的嗓音、风趣的话语引起人们阵阵欢笑。一份份精美奖品送出，得奖者笑逐颜开，同桌者齐声道贺，掀起一阵阵的热潮。随着强劲的音乐节拍，台山会文娱组的八位帅哥靓妹服饰华丽，上台献舞。他们的舞姿活泼奔放、活力四射、朝气蓬勃！

主持人宣读了长长的捐款名单，人们一次次以掌声和喝彩声向这些无私奉献的朋友致以崇高的敬意！

孙金泉先生、谭从政先生、庄国先生、谭超然先生等先后登台演唱。他们那成熟自信、乐观开朗的歌声，那潇洒从容、收放自若的台风，给了观众们极大的艺术享受和精神鼓舞！

最后由东安省台山同乡会元老陈炳贤先生上台致谢词。他感谢中国大使馆官员的莅临！感谢各华人社团领导！感谢全体乡亲！感谢所有义工！祝福大家身体健康！万事如意！友谊长存！

主持人刘副会长、方副会长宣布：东安省台山同乡会第24届周年会庆晚宴到此结束！祝大家晚安！在悠扬的音乐声中，人们陆续走出东方明珠城。清凉的晚风轻拂，灿烂的星空深邃！放眼望，路正长，让我们一起迈向远方！