加京华人陵园基金会二零一七年度全侨扫墓简报

（全侨扫墓嘉宾及理事合照）

（必治活墓园主席Timothy Killam致词）

（中国大使馆王明清一等秘书致词）

加京华人陵园基金会二零一七年度全侨扫墓经於九月十日（星期日）在必治活华人坟场举行。当天秋意迎人，天朗气清，倍添侨胞思亲扫墓情怀，参加侨胞人数约有一百五十人。

该日出席嘉宾包括中国大使馆王明清一等秘书、必治活墓园董事局主席Timothy Graham、陵园基金会全体理事、本埠各社团代表及传媒代表。

准十二时整，由大会司仪林维宪宣布典礼开始，全侨扫墓大会主席范佐伟先生、中国大使馆王明清一等秘书、必治活墓园董事局主席Timothy Graham先後致词。

大会主席范佐伟先生致词时介绍华人墓区的成立背景及怀远亭的创建过程，称颂华人先辈於加拿大植根创业，壮大华人社群，融入主流社会而又不忘祖国、宗族及文化，贡献良多，使海外华人地位不断提升，实在功不可抹。为了要保留“慎终追远”的优良中国传统，加京华人陵园基金会有必要每年都举办全侨扫墓以教育後代达致薪火相传。中国大使馆王明清一等秘书致词时肯定陵园基金会的工作，代表中国大使馆向基金会主席及全体理事致意及表示中国大使馆会继续支持陵园基金会的工作。必治活墓园董事局前任主席Timothy Graham致词时表示会关注必治活华人坟场的发展并答应配合华人社区的工作，并肯定华人社区与必治活墓园长久以来已建立的良好关系。

祭仪由陵园基金会主席谭从政主持，范佐伟、陈森辅祭，并由大会主席范佐伟、理事李乃斌、理事庄国、顾问刘耀华、司仪林维宪陪同所有嘉宾及侨胞上香祭祖，仪式庄严肃穆。典礼於下午一时三十分顺利完成，并即场设有茶点招待嘉宾及参加公祭侨胞。

该次全侨扫墓得以顺利完成，实有赖本埠华报传媒协助宣传、多位义工热心帮助及本埠全侨支持、捐助和参与。兹将热心捐助人士、社团及商号详列如下：

全侨扫墓及晚宴捐款善长、商号及社团芳名：

周强安夫妇 $100.00

程硕浩夫妇 $100.00

姚伟文夫妇 $100.00

庄国夫妇 $100.00

马铁民夫妇 $100.00

伍文正、伍文匡 $100.00

萧徽哲夫妇 $60.00

司徒溢夫人 $50.00

林维宪夫妇 $50.00

彭汉忠夫妇 $50.00

东安省台山同乡会 $50.00

龙冈亲义公所 $50.00

华联会 $50.00

潮洲会 $50.00

黎宝珍女士 $50.00

刘耀华夫妇 $50.00

郑名垂、申丽珠夫妇 $50.00

范佐伟先生 $50.00

陈森夫妇 $50.00

李均堂先生 $50.00

陈顺华先生 $50.00

冯汝根夫妇 $50.00

梁高仑夫妇 $40.00

陈炳贤夫妇 $40.00

梁耀南夫妇 $30.00

王国强夫妇 $20.00

方国盛夫妇 $20.00

谭景森夫妇 $20.00

黄定昆夫人 $20.00

黄丽生女士 $20.00

刘罗秋儿女士 $20.00

谭超然夫妇 $20.00

锺锡邹夫妇 $20.00

锺健威先生 $20.00

杨秀山先生 $20.00

何霖佳夫妇 $20.00

庞宝霞女士 $20.00

赵慧敏女士 $20.00

刘惠如女士 $20.00

黄惠珍女士 $20.00

陈民智夫妇 $20.00

林黄惠珍女士 $20.00

伍瑞华先生 $10.00

扬名楼自助餐馆 糕点400件

枫林酒家 鸡腿两箱、祭仪用品

该次全侨扫墓捐款收入及支出结算如下：

全侨扫墓合共捐款：$1,870.00

全侨扫墓支出：

巴士租金 $254.25

厕所租金 $180.80

烧猪三只 $660.00

叉烧饱 $139.65

橙三箱 $89.85

纸碟、餐盒、叉、什项 $70.26

必治活工作人员午膳 $200.00

扫墓支出合计：$1,594.81

收支比对盈馀：

$1,870.00 – $1,594.81 = $275.19

盈馀款项$275.19将全部拨入加京华人陵园基金会经费户口。

对以上热心捐助人士、商号及社团，本会谨致以衷心谢意。

加京华人陵园基金会供稿

照片Arlene Liang提供