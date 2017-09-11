东安省台山同乡会通告 二零一七年九月一日

本会举办之第四届敬老宴会已于八月二十一日假座东方明珠酒楼举行，筵开三十一席。

到会人数超过三百一十人，应邀免费出席的七十五岁以上耆老共一百四十六位，为历届参与人数最多的一次。由于参加人数多而酒楼座位有限，以致我们必须十分抱歉婉拒一些有意参加的朋友。

本次出席同庆的有中国大使馆王明清及许洪彬两位一秘，本会前会长、现任名誉会长程硕浩由卡尔加里前来，前沙省台山同乡会会长朱炯湘以及本埠侨社名人谭从政、姚伟文、邓家昌等诸位先生也出席宴会。

此次宴会得到本会义工团的鼎力帮助，抽奖过程中欢声不绝，加上洪门致公活动中心载歌载舞的演唱，更显现出宴会现场的活泼轻松。当在场所有九十五岁以上的寿星公寿星婆受邀上台主切生日蛋糕时，相信所有参加宴会的人特别是耆老们都能感受到愉悦和谐的气氛，这正是本会举办这次宴会的目的。我们祝福并期望所有耆老明年再来。

由于支持本会的人越来越多，会员人数不断增多，此次宴会收到的捐款也比历次多，在此，我们衷心鸣谢下列诸位乡亲朋友：

$200：缤纷旅行社，锺丙子。

$100：梁耀南夫妇，程硕浩，黄灿忠，司徒溢夫人，伍文正，朱炯湘，谭从政，余潮炳先生荣哀。

$60：白世畅夫人。

$50：曹珠桂，吴玉仪，朱永宏，伍德芳，施典，黄嫣华，谭彩杏，谭焯均，谭焯彬，谭夏帼珍，龚司徒新凤， 龚锡贤，李福年，伍钧华，梁日康，吴庆鸣生辰快乐。

$40：吴经万。

$30：黄丽生，冯汝根，黄亚姨，梁锦文。

$20：黄乃佐，余曼红，余文辉夫人，丘琼爱，熊俊贤夫妇，何霖佳，区银爱，林尧姆，盘玉珍，龚英仪夫人，马美女，甄铁铮，朱洪钊，胡施娜，李雪琼，Nancy Chow，余伟能，陈雁卿，谭百鸿，谭秉志，方姆，邹兰，余林春湖，丁素纯。

$10：伍雅庭。

捐赠抽奖礼物：中国大使馆，大蛋糕一个；关凤娟，月饼二盒；方国盛夫妇，礼物二份；陈森夫妇，礼物三份；王国强夫妇，礼物一份；雷月影，礼物一份；陈森夫妇，礼物三份；梁耀南夫妇，礼物一份；王乃佐夫妇，礼物一份；陈惠娥，礼物二份；雷健强，礼物二份；司徒溢夫人，礼物三份；雷健强，礼物二份；朱石龙，礼物一份；马振民，礼物一份；陈庆年，礼物二份；Howard Leung，礼物一份；黄达仁夫妇，礼物一份，红包一个；胡国佐，红酒一枝；刘瑞兰，花旗参糖一盒；伍金水，搅拌机一个；伍仲鹏，酒一枝；余曼红，礼物二份；龚锡贤夫妇，红包二个20+20；马和铎，红包二个50+50。

秋天将临，本会又将举办一年度最重要的一项活动——二十四周年庆宴会。

详情如下：

日期：九月二十日，星期三。

地点：东方明珠酒楼，下午六时整。

票价：会员三十元，非会员三十五元。

希望本会会员及各界朋友本着长期以来对本会支持爱护之热情，踊跃购票。

对有关本会之一切查询，请联系以下本会理事：

陈 森：613-592-9736；方国盛：613-722-8015

余丽婵：613-738-9177；刘瑞兰：613-731-0874

王国强：613-736-0772

邮箱：primngca@yahoo.ca

本会网址：eohsa.org