东北同乡会等社团联合秋季郊游纪实

八月二十七日，东北同乡会、加拿大首都地区中国和平统一促进会、哈尔滨医科大学校友会和加中自行车俱乐部联合秋季郊游于上午十一时许，在位于丽都河畔的Claudette Cain Park如期举行。

在蓝天白云下，在阳光照耀的如茵绿草之上，来自上述各社团的人及其他亲朋好友，汇聚在一起，来共同享受这美好的一天。

和统会共同主席曲玟龙主持了这场郊游活动。首先是东北同乡会会长、和统会执行主席郭玉秋女士致欢迎词。欢迎大家的到来，她简单讲述了东北同乡会成立了22年、和统会成立了11年的简史及创会宗旨。希望大家能继续团结互助，开创美好生活，并关注中国的统一大业。加中自行车俱乐部负责人林从祥先生介绍了昨天参加加拿大24000公里健身路开通典礼及会见了来自中国的自行车健身车队的情况，和大家分享，并希望大家能积极投入到自行车健身行列里来。

接着是大家自我介绍：从何处来，目前的工作生活状况。来自不同的地方、各异的简历往往引起听者的共鸣，谈话声、笑声此起彼伏。难能可贵的是哈医大校友，能够在远离母校万里之遥的渥太华初次聚会，甚为高兴。

全家照后是品尝美味的佳肴：煮玉米、葱油饼、卷饼、油炸糕、冷面、炒肉拉皮、西红柿炒鸡蛋、炸鸡块、炸鱼块、蛋糕、西瓜等等，琳琅满目。大家一边吃一边聊。说着带着乡音乡情的语言，倍感亲切。听着悦耳的音乐，加上天空作美，气候适宜，一派祥和气氛。

然后是文艺演出：朱小阳先生独唱《故乡》、《欢乐送给你》。歌声低沉、浓郁，加上其夫人徐玉娟的伴舞，使人体会夫唱妇随的氛围。

刘颖女士，首先朗诵《两只蝴蝶》，声情并茂。接着在好友伴奏下开始独唱这首歌，这首歌好像是唱给她刚失去的老伴的，她深情的演唱令在场者动容。回想去年我们举办郊游时，刘颖和段玉祥夫妇跳着交谊舞的场面还历历在目，令很多人羡慕，现在物是人非，留下孤独的老夫人，怎能不使人暗自伤神。吴仁堂先生拉二胡和其夫人刘国贵女士吹口琴，不但给刘颖女士伴奏，还两人联手合奏《摇篮曲》和《红河谷》，令头一次听到二胡和口琴合奏的我们为他们的珠联璧合而鼓起掌声。

“新桥舞蹈俱乐部”的舞蹈老师、来自沈阳的高焕领着大家跳起了广场舞《玫瑰香》及体型舞《我心永恒》。“渥居舞会”负责人、也是这次郊游的主持人曲玟龙先生，带领大家跳起了排舞，使得男女老幼齐上阵，都在忘我地跳起来，几乎忘记了时间。

最后大家依依惜别，互道珍重，下次再见。

（东北同乡会会长、和统会执行主席郭玉秋女士供稿）