多元文化 积极展示 中华瑰宝 大放异彩 加华文化中心腰鼓队——鼓声铿锵！ 加华文化中心旗袍队——舞姿惊艳！

蓝天白云，阳光灿烂。

2017年8月27日中午，在Ken Ross Park（600 Longfields Drive）的碧绿大草坪上，笑逐颜开的人们陆续来到。原来这里即将举行Mpp Lisa Macleod为纪念加拿大建国150周年的令人兴奋的大型多元文化社区野餐。正前方，简洁而醒目的舞台己布置就绪。一座座小型帐蓬及便携式桌子，如彩色蘑菇散布在草地周围。各位工作人员有的忙着招呼观众们登记，有的专注于食品烹饪，有的在装点加拿大主题照像馆，有的在组织儿童球类活动，一切都在有条不紊地进行着。

十二点左右，在加华文化中心副主席孙毅女士带领下，文化中心腰鼓队、旗袍队情绪饱满、神采奕奕来到绿草茵茵的会场。队员们无暇顾及四周美丽的风景，立即忙着换装、化妆，力求完美。

二点整，Mpp Lisa Macleod宣布纪念加拿大建国150周年大型多元文化社区野餐活动开始！她热情洋溢地欢迎所有的来宾！希望地区的各族裔增进交流，共同提高，繁荣昌盛！

文艺演出开始了！首先上场的是开场腰鼓！加华文化中心腰鼓队张丽等八位队员白衣飘飘，腰系红鼓，鼓棒挥洒，红穗翻飞，英姿飒爽，进退跳跃，如铿锵玫瑰般怒放！接着演出的印度宝莱坞舞蹈热情奔放，意大利音乐家琴声悠扬。

加华文化中心旗袍队队员们在曾烨老师带领下，身穿各色艳丽旗袍，手持彩伞，闪亮登场！这支刚成立两个月的旗袍队，经过曾老师的严格训练，和全体队员的刻苦努力，只见她们舞姿轻盈，队形多变，婀娜前行，转身摇曳，把中国江南水乡女子的柔美尽现！接着阿拉伯的肚皮舞泼辣性感，加勒比地区的鼓舞朝气蓬勃，海燕舞蹈团少女民族舞细腻传神！PMB Lackwell乐队的演奏更是优美动人！

人们在观看精彩节目的同时，津津有味地品尝着各族裔提供的汉堡、热狗、面饼、饺子、春卷、麻球……有的连连按下相机快门，摄下这珍贵瞬间。孩子们在奔跑，在玩球，像快乐的小天使一般！

四点整，欢乐的大派对结束了！但是各族裔建立起来的友谊将发扬光大！多元文化交流将日臻完善！我们共同期待着下一次的欢聚时光！ （文/姚争）