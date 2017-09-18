《健康沙龙》 匡裕莲 2017年9月4日

宁静的早晨，阳光灿烂，Kanata一群华裔老人，不约而同来到Goldridge网球场边的空地，进行晨练。这是一个自由组合的群体，它是由群体中毛遂自荐、能者为师、甘心情愿为大家当义工的人担任群主或领队，这群高龄老人，大多数在七十五岁以上，志趣相同，和谐相处。老人们活动的内容丰富多彩。每天打拳，舞剑，做操，唱歌，聊天，有时交流种菜经验，生活感悟，把自已的快乐传递出来，大家快乐。所以这个群体叫健康沙龙。

十几年前，以许凤兰老师、张木兰老师为代表的华裔老人，就在这里晨练。一年四季从不间断。即使下雪天还在坚持，当然是在室内进行。华人服务中心还为老人们找了石头房避风雪。时光荏冉，来来往往的人们不知更换了多少，许凤兰、张木兰等人仍然坚守，天天晨练，真是一颗颗不老松。后来，朱传宾老师带领大家练习“上海十八法”，再打太极拳等各项锻炼。他的热心、全心全意受到大家的欢迎。朱老师因年龄和身体的原因，不能带领大家了，就由多才多艺的姚裕祥老师领头。

姚老师不图名，不图利，心甘情愿为大家锻炼身体当义工。他已八十岁高龄了，但他主动承担群体的组织工作，还当教练。他见大家打拳动作不太准确，就在电视上学一招一势，自己满意后再教大家。在他的带领下，老人们共同努力，打太极拳的水平提高了许多。特别是新来的朋友，不会打拳，他还要进行单独的辅导。当初王老师等几位初来的朋友不会打拳，姚老师手把手的指导，她们进步很快。以前王老师是一个足不出户的蜗居老太，现在，她每天都来参加晨练，和朋友们在一起，性格也开朗多了，精神状态也很好。还和大家学习功夫扇。姚老师负责管理音响，这是一件麻烦事，每天必须提前来到网球场放音乐。他还教大家唱歌，老人们学打功夫扇，但不会唱歌，他主动写好歌曲，每天挂在树枝上，老人们打完拳后就在他的带领下唱歌。功夫扇的歌曲“卧似一张弓，站似一颗松……”激情飞溅，震撼人心。当然，无论唱歌还是放伴奏乐曲，都在不影响周边居民的原则下进行。网球场被浓密的树林围绕，是天然的隔离带，我们的活动对他人没有干扰。姚老师一丝不苟，全心全意为这个群体服务，大家赞不绝口。

这个群体里，没有固定的教练，能者为师。顾惠民老师看见大家扇子功的动作不准确，更不优美，就主动以身示范。她把每一个动作的要领、关键都放慢速度展示出来，让大家模仿，学习。为了便于记忆，把功夫扇分段教学，每天教一段，再反复练习，以便巩固。她孜孜不倦，诲人不厌，要求严格，方法灵活多样，态度温和，但不失原则，所以深受老人们的欢迎。老人们动作慢，记忆差，就多次反复练习，她拿出铁杵磨成绣花针的意志和耐心教大家。种豆得豆，功夫不负有心人，经过精雕细刻的努力，老人们进步很大。她的教学是在快乐中进行，她教得好，老人们舞得欢。在蓝天白云下，功夫扇在绿树丛中飞舞，加上振奋人心的音乐配合，真是一道靓丽的风景线。

人们互相关心，彼此照顾，活动内容丰富多彩。这个不大的群体，人才济济。有运动员、教授、医生、工程师、工人、农民等等各类人才。虽然是退休人员，但有的还可发挥余热，主动当义工，为大家服务。廖医生在国内是经验丰富的老中医，退休了来到渥太华。她不能正式行医，但谁有病痛，只要找到她，她会认真查看病情，以几十年治病的经验，给予恰当的治疗指导或者建议，以缓解病情。她受到许多人赞扬。在群众中声名鹊起。人们互相关心，一人有病，不少人关心，有人诊病，有人介绍小药方，有人问寒向暖。这是一个温暖的集体。还有孰悉农艺的老人给大家交流种花种菜的方法，或者互相赠送花苗，菜种。生活乐趣多种多样。

这是一个快乐和谐的群体，很有凝聚力，吸引力。有的老人迁居较远的地方，哪怕走一个多小时路，也要来这个群体参加晨练，彭姐就是典型代表。问她为什么这么远来晨练？她说和大家在一起很开心，快乐。小吕也是很早骑自行来一起舞剑。她说和大家情谊深厚，家搬走了，心还在这里，和大家在一起。这是质朴而纯真的感情，真令人赞叹！有时有其他族裔的朋友加入我们的队伍，他们也很受老人们的欢迎。大家在一起晨练很愉快。

锻炼身体，互相学习，彼此交流，情谊深厚。

这群华裔老人快乐，健康，阳光！