渥太华太极拳学会消息

一年之计始於秋，你对养生健魄有什么新计划和看法吗？

九月份开始，渥太华太极拳学会每逢星期六，再次为会员开班教授以下拳术课程：

杨式传统太极拳85式（中级和初级班）——袁德安老师，黄慰愿老师。

吴式太极拳83式——Marc Carriere老师。

陈式太极拳实用拳法（中级和初级班）——谭华沾老师，谭仲明老师。

陈式小架太极拳64式（中级和初级班）——王桂荣老师，杨建平老师。

今年有幸得到孙氏太极拳第三代传人袁德安老师首肯，星期六下午一时半到三时半，在Tom Brown Arena教授孙氏太极拳。这是太极拳学会第一次开的孙氏太极拳班，希望有兴趣学孙氏太极拳的朋友，不要错过良机。

九月十六日上午9:30-11:30am，为开放日。将示范所开课的全部内容，并为会员及学员选课注册。地点在成人中学（300 Rochester St）餐厅。

会员年费为$35。各项课程分上、下两学期，一期学费为$70。可付现金或支票，付与OTCA。

因每班限六至二十人，先来先报名。有兴趣的拳友请留意赶个早。

为了节省注册时间，温馨提示如下：

1、在家打印注册表（上网www.ottawa-taichi.ca下载），最好双面。

2、填好注册表及在第二页的Wavier Page签名。

3、开支票给OTCA，会员年费35元。学生注册另加70元。

4、九月十六日上午九时半到成人中学（Adult High School，300 Rochester St，Cafeteria）交注册表和支票。

5、如果当日不能亲自报名，注册可以由朋友代办（必需有填妥的报名表和支票）。

6、九月二十三日开始上课和太极会活动。