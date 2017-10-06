东安省台山同乡会通告 二零一七年十月六日

本会庆祝创会二十四周年纪念所举办之宴会，已于本月二十日下午六时在东方明珠城酒楼举行。筵开二十八席。歌舞兼备，抽奖与 Karaoke并行。

这是本会每个年度最为隆重之公开活动，到贺嘉宾有中国大使馆王明清、林建新两位一等秘书，由谭雅育会长率领之古壁省台山同乡会代表团，由锺启城会长率领之满地可宁阳会馆代表团，众多本埠社团领袖及侨社名人，以及全加之台山同乡友会寄来之贺函、贺仪。

这次宴会之後，本年度之公开大型活动就只剩下十一月下旬或十二月上旬举行之庆祝圣诞聚会，请注意日後公布的聚会日期。虽然大多数的公开宴会本身单靠售卖餐券难以达到收支平衡，可幸得到各界朋友及本会会员的大力支持，每次都能平稳应付。这给我们勇气与信心将会务做得更好。诚恳鸣谢以下人仕的慷慨解囊：

经费捐赠：

500：缤纷假期；

150：满城宁阳会馆，古壁省台山同乡会；

100：伍杰夫人，彭汉忠夫妇，司徒溢夫人，Mr. & Mrs. David Seto ，谭从政，马振民，马铁民；

70：加华文化中心孙毅；

50：卡城五邑同乡联谊会，潮州会，白世场夫人；

40：林维宪；

30：黄亚姨，李发强夫妇，吴经万，黄灿培夫妇，洪门民治党；

20：黄达仁，刘罗秋儿，熊俊贤夫妇，陈星华，谭秉志，Rose Chan；

抽奖礼物：伍仲鹏 酒一枝，枫叶球队纪念杯一个；伍金水 搅拌器一个；陈庆年 饼一盒；陈美芳 朱古力糖一盒；方国盛 红包一个（50元），灯一盏；陈美女 礼物四份；王国强 酒一枝，饼乾及利是一份；陈森 红包三个（50，50，100）；台山会 礼物十一份；邝美玲 礼物二份；Rose & Raymond 礼物一份；梁耀南 礼物二份；关凤娟 礼物一份；刘瑞兰 酒一枝，参糖一盒；黄乃佐 酒一枝；陈惠娥 杏仁饼二盒；陈炳贤 红酒二枝；Howard & Rose Leung 礼物一份；无名氏 礼物四份；余子良夫妇 红酒一枝；马振民 红酒一枝，月饼一盒；余曼红 酒一盒（四枝）；龚锡贤夫妇 红包二个；马和铎夫妇 礼物二份；邝少鸿 礼物一份；加华文化中心孙毅 礼物一份；方绮静 酒一枝；雷月影 厨用容器一套。

渥太华最年长的人瑞，本会最尊贵的会员，谭梁新叶太夫人，以一百一十二岁高龄离开我们，骑鹤西去。本会同人至感难过，失去老成，难以弥补。曾有此人中祥瑞为会员，本会以此为殊荣，祝福老太夫人成仙成佛。也祝愿谭门门庭迪吉，家业永昌。

以上如有错漏，敬请指正。对本会任何查询，请联络以下本会理事：

陈 森：613-592-9716 方国盛：613-722-8015

刘瑞兰：613-731-0874 余丽婵：613-738-7199

王国强：613-736-0772

电邮：primngca@yahoo.ca

本会网址：eohsa.org