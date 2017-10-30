华人社区服务中心新闻

1、In-TAC IT求职强化讲座及IT职位热聘

讲座主题：共有9位资深本地IT教师主讲：渥太华IT就业市场状况、IT职业辅导、IT求职演讲技巧、IT职场交流、IT项目管理、IT商业分析、IT技能需求分析、技术写作等8大主题。

时间安排：2017年11月13日至2018年2月17日；每周一及周三，6:00pm-9:00pm；每周六，9:00am-1:15pm。

讲座地点：In-TAC，400 Cooper Street，2楼2000号。

注册条件：拥有加拿大永久居民或公民身份，在国内大专以上IT专业毕业或从事过IT方面的工作。

在举办讲座的同时，In-TAC将一对一地为每一位学员提供：内部招聘信息、简历修改和面试辅导，组织各种类型和规模的招聘会，以及和IT雇主们的社交联谊活动，以期在最短的时间内，为我们的学员找到其心仪的IT工作。目前，In-TAC已在全加拿大与600多家企业建立了人才培养输送合作关系，保证了我们的求职成功率在半年之内达到了80%。In-TAC本周为学员提供的部分全职IT职位如下：

IT系统支持；嵌入式软硬件工程师；测试工程师；JavaScript工程师；技术支持分析师；软件开发工程师；网站开发/图形设计师。

详情请登陆In-TAC的招聘网站：www.intactms.net。

报名咨询：郭崧：电话：613-699-7797，转766；电子邮件：song.guo@in-tac.ca；

Scarlett董女士：电话：613-699-7797，转722；电子邮件：scarlett.dong@in-tac.ca。

报名地点：In-TAC，400 Cooper Street，2楼2000号。

2、讲座：更新枫叶卡须知

时间：11月10日，星期五，上午10:00-中午12:00。

地点：渥太华华人社区服务中心

400 Cooper Street，2000室（2楼），B教室。

内容：讲解如何更新、补办遗失枫叶卡，需准备之文件、费用等事项。

欢迎永久居民参加，报名请电：613-235-4875，转113。

3、OCCSC2017年度慈善晚宴赞助商火热招募中

渥太华华人社区服务中心（OCCSC）诚挚地邀请社区有意扩展生意的企业或商家，参与OCCSC2017年度筹款晚宴，晚宴将于11月30日（周四）晚上五点半至九点半，在St. Elias Centre（750 Ridgewood Avenue）举行。

本届晚会是全西式慈善晚宴风格，由CBC电视新闻主播Adrian Harewood担任此次晚会的主持人。来宾将有机会与数百位嘉宾进行交流，包括各级赞助商和其他企业伙伴的高层领导，更有机会结识到政界名流、社区领袖，寻找潜在客户群，丰富行业人脉，为公司或生意进行一次有效的宣传推广。

在已确定与会的名单中包括邀请到两名国会议员：Chandra Arya先生和第一位中国大陆背景的华人国会议员谭耕先生（Geng Tan），还有省议员Lisa MacLeod，和四位市议员Riley Brockington、Rick Chiarelli、Diane Deans及Michael Qaqish。市长Jim Watson亦会出席餐前招待会与大家会面, 这个名单还在陆续增加中。

而在已确认的赞助商名单中，除了一直以来支持此活动的钻石级赞助商Otto’s BMW & Subaru和Urbandale Construction以外，满地可银行、加拿大帝国商业银行、加拿大皇家银行、安信药房、安福园——冯基堡、Eba Media、洋葱车行、Robbie’s Italian Restaurant、Sun Life Financial等也都赞助此活动，贡献一份力量。这个名单还在快速增加当中。

在媒体伙伴CBC、CFC中文网、Ottawazine和渥太华中文电台的助力下, 您的公司或个人将有机会得到一次充分的宣传推广。除了场地内广告牌的摆放、PPT投放和宴会节目本的内页广告等的相关宣传，赞助商的商标或公司名称将有机会出现在海报、传单及在各媒体对本宴会的宣传推广中。

渥太华华人社区服务中心是非营利、无党派的慈善社会服务机构，自1975年开始服务新移民群体；开办初期以服务华人移民为主，但现在服务的客户来自超过110个国家和地区。通过安顿咨询、求职服务、语言训练、家庭咨询和义工服务，来帮助和陪伴新移民群体更好地适应加拿大社会。仅在2016年就服务了超过七千位新移民。

本届晚宴所有筹得的善款都将用于本中心各类服务项目，用以帮助新移民群体融入加拿大社会。

4、渥太华中文电台本周日预告

2017年10月29日 FM97.9

有奖收听：渥太华国家艺术中心NAC话剧King of the Yees套票，现场收听并参与就有机会赢取话剧票。

晚8点：（主持人：姜漪，屠炯）

加拿大150专题——“加拿大知多少”——加中贸易交流，嘉宾：王宝玲（本台与北京协会合作节目） 。

晚8:45：

小小喇叭：渥太华中文学生小广播（屠炯编辑制作）。

晚9点：（主持人：Lily，一诗，文生）

话题讨论：万圣节三人谈。

晚10点：

小说连播：《出人头地》第二十二期（作者：方向；本期演播：任晓军；编辑：Cici）。

我们电台的网址是：http://occsc.org/渥太华中文电台/?lang=zh。