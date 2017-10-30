海老会换届改选大会通知

时间：2017年11月15日，上午9:30分至12:30分。

地点：141 Bayview Rd.，二楼大厅。

内容：1、海老会工作总结。

2、理事会换届改选。

内容重要，敬请参加。

交通：264路（快车），268路（快车），61、62、94、95、97、85路等各路交通车Bayview车站下车。11路公交车在Somerset St.和Bayswater Ave.交叉路口下车。

午餐：提供盒饭，每位交费2元，饮用水自带。

报名电话：

280/周女士：613-366-9797；

戴女士：613-233-3162；

395/任先生：613-564-0664；

黄先生：613-800-4766；

445/1041/李先生：613-729-7045；

东区/汤女士：613-837-0472；

中区/江女士：613-737-3419；

Carlingwood/柯先生：613-366-2649；

Centrepoint/张女士：613-274-0806；

Kanata/谢女士：613-800-1073；

Barrhaven/来女士：613-800-0259；

刘女士：613-287-1033。

请会员向所在组组长确认参加会议的报名信息，截止时间为11月8日。

海老会会务组

2017-10-20