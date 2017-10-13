明月送深情——慰问Barrhaven老人院侧记

金秋十月，枫叶飘落，层林尽染，清新气爽。Carleton Lodge这所座落于丽都河畔的长期护理院，平时寂静无声，今天却笙歌燕舞，乐声萦绕，何故？今天是中华民族传统节日中秋节，在华人社区服务中心沈颖老师的精心策划、周全安排下，Barrhaven的姐妹们，带着她们辛勤排练的精彩节目，向老人们送去节日的问候。

海上生明月，天涯共此时。来自太平洋彼岸的华人移民，生活在加拿大的国土，与西人共享圆月，同度佳节！整台演出由沈颖老师用英语主持，姐妹们献上十个围绕明月、团圆、思念主题的节目，在短短一个小时内，完美演绎，圆满成功。尽管语言不通，但音乐没有国界，优美的乐曲共鸣，流淌着团圆的温馨与甜蜜，美妙的舞姿造型，舞动着秋的思念和祝福！

皎皎河汉月，浓浓家乡情。护理院的老人，体弱年高，坐着轮椅，今天济济一堂，脸带笑容，欣赏节目。一曲《望月》柔情似水，寄托声声祝福，缕缕关怀。一首《牧民新歌》笛子独奏，欢乐明快，阎健先生奏出了草原牧民收获的喜悦。《又见北风吹》，永恒的童谣，纯真的回忆，熟悉的调子，唯美的情景。《北京的金山上》，载歌载舞，场面热烈。《太极双扇》、《柔力球》，中国功夫娴熟到位。女高音独唱田源一袭白裙，胸配红花，亮丽出彩，《红河谷》，加拿大民歌，思念亲人，怀念故乡，情真意切。耳熟能详的《茉莉花》，已传遍全球。苏蕙女士独舞《蝶儿飞》，翩翩穿梭，年愈古稀的她竟有那么柔韧的肢体，无疑对老人是莫大的鼓舞！西子湖畔，人间天堂，九位美女，三个撑伞，六个执扇，身着各色旗袍，姗姗而至，秀出中国女子颀长苗条身材，渗透高贵典雅气质，充分展示中华女性的端庄大方！

最让人感动的场景在最后，当全体演员上场，齐声高唱英语歌曲《你是我的阳光》时，熟悉的曲调勾起对以往生活的回忆，护理院的老人们情不自禁地蠕动双唇，和我们齐声引吭，令人动容，颤我心弦！此时演员们走进他们中间，送上事先准备的中国结并和他们亲切握手拥抱。中国结映红的脸庞上，露出童真般的微笑，似绽放的花朵。

今天我们度过了一个不同寻常的中秋节，对护理院里耄耋之年的老人送上关怀和慰籍。其实我们又何尝不是这样，需要关怀，需要沟通……我们的付出是值得的，来年我们会做得更多更好！

（文／悠扬琴声）