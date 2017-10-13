月饼甜 佳肴鲜 歌声亮 舞姿美——潮州会庆祝中秋晚宴成功举行

年年中秋月，岁岁情更浓。

2017年9月24日傍晚时分，人们手持印刷精美的入场券，络绎不绝走进唐人街东方明珠城二楼宴会厅。舞台上方，鲜红会标分外醒目，潮州会的会徽庄重大方，中英文大字书写：渥太华潮州会庆祝中秋晚宴！会标下方长案上，包装精致的美酒十分丰富，作开奖之用。数十盒月饼切合今晚主题。舞台东侧，巨大的整套DJ音响布置妥当，娴熟的音响师正在播放轻柔的乐曲。舞台下，正中空出方型舞池，两排合唱用的阶梯整齐安放。四周23张圆桌徐徐摆开，等待着今晚的嘉宾。此时舞台上彩灯转动，流光溢彩，反射到大厅上空：一会儿似红云冉冉，一会儿如金星满天，一会像蓝色海洋，一会儿若绿荫垂垂，让人们仿佛走进了童话世界。

宴会厅门口，潮州会庄国会长、副会长黄智光与理事会的先生们，身着深色西服，很是庄重。潮州会名誉会长陈美凤则是浅色连衣裙，薄纱披肩，典雅大方。理事会的女士们个个服饰亮丽，十分喜庆。他们笑迎来宾，一一引导入座。陆续来到的人们互致问候，品茗聊天，轻松惬意。整个大厅乡语潮腔不绝于耳，真是故乡音、故乡情！

七时整，晚宴主持人：美丽高挑、身穿黑色晚礼服的林若侬女士，和身穿白色西服帅气的林清辉先生，登台用中英文宣布：渥太华潮州会庆祝中秋晚宴现在开始！首先请渥太华潮州会庄国会长讲话。庄会长衷心欢迎并感谢中华人民共和国驻加拿大大使馆一等秘书王明清先生、一等秘书许洪彬先生的光临！衷心地欢迎并感谢渥太华各华人社团的老朋友们的光临！衷心地欢迎并感谢潮州会父老乡亲的光临！衷心地欢迎并感谢所有光临晚宴的新老朋友！庄会长说，月到中秋分外明！中秋节是中华民族的传统节日。几千年来，每逢中秋，合家团圆，坐在明月下，品尝月饼，共享天伦之乐。当然，现代社会工作生活节奏飞速，总有亲人好友远赴他乡打拼，那么就让皎洁的月光带去我们的思念和祝福！但愿人长久，千里共婵娟！让我们今晚一起品尝月饼、畅饮美酒、放声高歌、尽情舞蹈！共同分享这快乐时光！

中国驻加使馆一等秘书王明清先生上台致辞，他和许洪彬先生感谢渥太华潮州会的热情邀请！并向今晚全体来宾问好！他说，今年的中秋，恰逢中华人民共和国成立68周年，喜气连连！中国的经济发展势头良好，上半年国民经济GDP已增长6.9％，万众创新、大众创业，中国经济稳中有进，稳中向好！中国的国际地位越来越举足轻重，中国在世界舞台上发挥着重要作用！渥太华潮州会在庄国会长的带领下，举办了很多有意义的活动，希望潮州会继往开来，为祖国的繁荣昌盛，为中加友谊再做贡献！

渥太华潮州会的理事们、元老们在庄国会长、陈美凤荣誉会长的带领下，排列整齐，精神饱满，合唱《英雄潮汕人》。歌声铿锵有力，让人仿佛看到无数潮汕先辈，驾红头船，破万里浪，勇闯世界的英雄形象！《明天会更好》唱出了所有潮汕人，乃至所有华人华侨对祖国、对生活的祝福和期盼！

晚宴开始了！随着美味佳肴一道道呈上，舞台上卡拉OK也精彩纷呈。庄国会长率先上台独唱《胜利双手创》。他声音洪亮，台风潇洒，赢得全场的热烈掌声！陈美凤荣誉会长也独唱一曲《流浪歌》，深情款款，唱出了人们对团圆和安宁的向往。谭从政先生、陈金泉先生等等男女人士踊跃上台，纵情高歌，美妙的歌声自然流淌，拨动心弦！盛装的人们纷纷走下舞池，随着时而温柔、时而狂放的节奏，挥手踏足、扭腰动胯、飞速旋转！白发的舞者从容自如；年轻人更是动感十足。他们挥洒着不老的青春！展示着四射的活力！

抽奖活动有序地进行，捧得美酒奖品的幸运儿笑逐颜开，陶醉在生活的醇香甜蜜中。陈美凤名誉会长带领妇女组的女士们端着盘盘中秋月饼，笑盈盈地送到每张桌上，让人油然而生家的感觉。

宴会厅上方六个大水晶吊灯，通体晶莹剔透，散发着柔和的光线，照耀着载歌载舞的欢乐人们。这真是：

中秋夜，金风醉。月儿明，人儿欢。

歌连连，舞翩跹。齐举杯，共祝愿：

祖国好！家团圆！

（文/姚争）