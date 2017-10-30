渥太华中老年华人联谊社国庆中秋联欢会圆满成功！

金秋时节，金风送爽！

2017年9月27日，真是个红红火火的好日子！渥太华中老年华人联谊社（以下简称联谊社）成功举办了国庆中秋联欢大会！我们荣幸地请到了：中华人民共和国驻加拿大大使馆一等秘书王明清先生、一等秘书许洪彬先生；渥太华华人社区服务中心林萍女士，房管局老板、渥太华潮州会领导等贵宾！今天到场共六十多位，大家欢聚一堂，庆国庆、庆中秋，喜气洋洋！

上午八点起，联谊社的会员们便陆续来到865老年公寓。一进一楼大厅，简洁的舞台布置，整齐的贵宾席、观众席，给人一种准备有序的感觉。正中大红横幅上书：联谊社国庆中秋联欢大会，十分醒目。并列着的中加两国国旗很是庄重。这些都是联谊社周万方执行社长和王中南共同社长连续几天的辛劳成果！早到的人们帮着摆放更多的座椅，以迎接联谊社的新老朋友！

九点三刻，主持人、联谊社共同社长姚胥福先生宣布：联谊社国庆中秋联欢大会现在开始！首先，奏中加两国国歌。在庄严的国歌声中，人们注视着舞台上方中加两国的国旗，心潮澎湃！接着请联谊社执行社长周万方先生讲话。周社长衷心感谢并热烈欢迎：中国大使馆一等秘书王明清先生、一等秘书许洪彬先生的光临！渥太华华人社区服务中心林萍女士的光临！房管局老板的光临！渥太华潮州会领导的光临！他指出，在中国举国上下喜迎中国共产党十九大的大好形势下，联谊社举办庆祝国庆中秋的联欢活动很有意义。他满怀激情地歌颂了伟大祖国68年来的辉煌成就！回顾了中加友谊47年来的可喜发展，表达了海外华人华侨对祖国母亲的关切和自豪！展望未来，我们祝愿中国和加拿大更加繁荣富强！祝愿中加友谊源远流长！

此时，联谊社三位共同社长杨海、汤仕芳、朱亚丽向贵宾们赠送礼品！人们以阵阵热烈的掌声，再次表达了欢迎和感谢之意！主持人姚胥福共同社长请共同社长姚争女士主持以下文艺演出。姚争共同社长身穿西藏舞服，头戴藏饰，十分喜庆。她宣布第一个节目是大合唱《今天是你的生日，中国！》、《中国茶》。担任指挥的是联谊社合唱团团长周德清先生，他虽已83岁高龄，仍致力于合唱的教学和指挥，真是宝刀不老的常青树！金敏江女士的朗诵也是深情款款。数十名联谊社合唱团员精神饱满，歌声洪亮，唱出了海外赤子对祖国生日的欢欣鼓舞！

西藏舞《雪山阿佳》惊艳登场！领衔的是联谊社舞蹈团团长蒋腊英女士。只见舞者们长袖挥动，似吉祥的哈达；舞步时而粗犷、时而婀娜，跳出了各族人民在祖国怀抱中的喜悦！女声独唱左杏莲女士《望星空》自然流畅，杨志英女士的《扎嘎拉》朴实无华。男声独唱肖进德先生的《天边》，深情醇厚，尤其是85岁的曹汉麒先生，放歌一曲《那就是我》，高亢清亮、激情满怀，让人惊叹！这位联谊社的不老松，能歌善舞，真是大家的楷模！

舞蹈《荷塘月色》、《太湖美》、《九九艳阳天》，舞姿优美娴熟，可以说是联谊社舞蹈团长期以来学习操练的成果展！特别要赞叹的是渥太华基层文艺演出中，很少见的“男子”舞蹈《走天涯》：四位男士和三位高个子女士，都身穿白衣黑裤，黑领带，戴墨镜和草帽，一上台便获满堂彩！他们舞步刚健、姿态挺拔，跳出了风度！跳出了力度！跳出了高度！还有印度桑巴舞，由六对舞伴组成。其中白发苍苍的曹汉麒与黄碧如这对耄耋伉俪尤为引人注目，也令人佩服！舞者们回旋转身，时而欢乐拍手，时而深情对视，从容自如。

受人欢迎的葫芦丝独奏由共同社长朱亚丽担纲。《有一个美丽的地方》婉转悠扬、扣人心弦！刘新亚女士的京剧清唱《红梅赞》，圆润悦耳，颇见功力！施松林与姚争两位女士的戏曲联唱《女驸马》、《小九妹》，活泼轻快，让人耳目一新！还有男声合唱雄壮昂扬，女声合唱和谐柔美。值得一提的是朗诵者张玉发先生，声情并茂。他在脚有小伤的情况下，坚持参加男子舞蹈《走天涯》的排练与演出，精神可嘉！类似的例子还不少：蒋行善女士主动成为现场摄影记者，还有苏凤珍女士、施松林女士和共同社长杨海先生，都忙前忙后，拍下了大量的联欢会照片和视频。

精彩的节目接连不断，人们的热情越发高涨！最后联谊社的会员们簇拥着所有贵宾，拍下了“全家福”的欢乐大合影！记录下这珍贵而美好的时刻！这真是：

联谊社，真热闹；迎中秋，庆国庆；

歌嘹亮，舞翩跹；祖国好，赤子心；

树千丈，叶落根；永感念，母亲恩。

（文/姚争）