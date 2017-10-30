渥太华洪门民治党庆祝成立83周年党庆宴会盛大举行！

丹枫红似花，秋光胜春光。

2017年10月22日，是个吉祥的好日子！下午五点不到，唐人街东方明珠酒店己是灯火辉煌。人们络绎不绝地走进二楼宴会厅，只见铺着雪白桌布的30张圆桌徐徐展开，非常气派！宴会厅舞台正上方，鲜红的会标点明今晚的主题，上书：庆祝加拿大洪门民治党成立154周年！渥太华洪门民治党成立83周年！达权社成立27周年！体育会成立29周年！妇女会成立26周年！让人肃然起敬！舞台上悬挂中加两国国旗，中间是洪门民治党党旗，醒目而庄严！旗下十张贵宾坐椅摆放整齐。

渥太华洪门民治党主委王辉先生、达权社社长邓家昌先生身穿深色西服，胸佩鲜艳礼花，显得庄重而喜庆。他们带领着洪门各部负责人，在宴会厅门口迎接来宾。男士们正装笔挺，女士们旗袍优雅。有的洪门老党员还佩戴着洪门徽章，又神气又自豪！大厅上空飘荡着轻柔的音乐，老朋新友握手、拥抱、合影，人人笑逐颜开，一派喜气洋洋！

六时许，渥太华洪门民治党达权社邓家昌社长宣布党庆宴会现在开始！并介绍了三位主持人：帅气的周涛先生、美丽的杨扬女士和婀娜的黎宝珍女士。三位主持人登台后，分别以娴熟的国语、英语和粤语向全体来宾表示欢迎和感谢！首先请渥太华洪门民治党王辉主委致辞。

王主委热烈欢迎并衷心感谢加拿大联邦参议员胡子修先生、中华人民共和国驻加拿大大使馆衡孝军公赞和王明清一等秘书、多伦多洪门民治党支部主委余卓文先生和社长叶国梁先生、蒙特利尔洪门民治党分部主委谭兆钦先生和社长李浪先生及全加洪门元老陈炳贤叔父。王主委说：在这金秋时节，迎来了我们渥太华洪门民治党八十三周年党庆，令人振奋，渥太华洪门民治党今天所取得的成绩，是各位来宾大力支持及全体党员共同努力的结果。为此，渥太华洪门民治党将继续为中加两国的经济发展、为中加友好合作、为华人社区的团结和谐而竭尽全力！我们成立了致公活动中心，让广大侨胞来此唱歌、跳舞；学习粤语、国语、英语；我们成立了渥太华洪门民治党青年委员会，成功举办了庆祝中国国庆等多项有意义的大型活动，团结了广大青年留学生，让年青一代感受到“我们都是中国人”的骄傲与自豪。王主委谈到近期应邀访问辽宁、四川致公党的难忘经历。感动于强大祖国的关怀和热情，并达成多项友好合作的协定。回首往事，峥嵘岁月稠；展望未来，前程似锦绣！我们决心在新的一年努力创造更多更好的成绩！祝大家身体健康！家庭幸福！事业兴旺！

接着加拿大联邦参议员伍子修先生致辞。他首先感谢了渥太华洪门民治党王辉主委的邀请，热情赞扬渥太华洪门民治党在团结华人华侨、促进中加友谊方面所做的贡献！他深情地讲到加拿大洪门民治党已经成立154周年了，比加拿大建国历史还要长。这就铁证了加拿大的华人先辈，为加拿大的建国和建设，所付出的汗水与热血！渥太华洪门民治党建立了洪门历史资料纪念展示，这是非常好的事情！这些宝贵的资料，时时在提醒我们、教育我们：继承传统，发扬光大！

接着主持人宣读了加拿大众议院热情洋溢的贺信。

中华人民共和国驻加拿大大使馆衡孝军公参用中英文致辞。他很高兴和同事王明清先生应邀出席今天的盛典！他向渥太华洪门民治党及王辉主委表示祝贺！向所有侨领和来宾致以亲切问候！他谈到中加友谊发展迅速，如今已经进入了一个新的黄金时代！两国高层领导人互访互信，经济、贸易、文化、教育诸多领域合作蓬勃开展。希望渥太华洪门民治党继续发扬孙中山先生“天下为公”的伟大精神，爱国爱乡，为中加友谊、为人民的幸福再铸辉煌！

多伦多洪门民治党主委余卓文先生、蒙特利尔洪门达权社社长李浪先生都上台致辞。他们高度赞扬了渥太华洪门民治党近年来蒸蒸日上，人才济济，老中青三代传承有序，期待明年党庆渥太华洪门再创辉煌。

美味的晚宴开始了！随着一道道佳肴呈上，一个个精彩的文艺节目也纷纷献演！洪门致公活动中心合唱团的女士们，身穿蓝底彩花的锦缎旗袍，在音乐声中款款上台。当她们唱起《歌唱祖国》、《万里长城永不倒》时，是那样铿锵有力、坚定和谐。舞蹈队女士红衣红裙，男士白衣黑裤，佩戴领结。他们的舞蹈跳跃旋转，活泼阳光；他们的歌声嘹亮动人。精彩节目连续不断，其中穿插了抽奖活动，随着一个个幸运数字的报出，不时掀起快乐的浪潮。此时，全体贵宾上台向全场来宾祝酒！三次举杯，一片欢腾！

渥太华洪门民治党王辉主委、邓家昌社长率领洪门兄弟登台高唱《书剑恩仇录》主题歌。那雄壮的气势、浑厚的声音、坚定的节奏、深切的情感，唱出了百年洪门为抵抗外辱，不惜流血牺牲的爱国爱乡的忠义侠精神！

晚宴最后由渥太华洪门民治党青委会主任刘佳致答谢辞。

舞台上，人们还在歌唱；舞台下，人们簇拥着一再合影。

走出东方明珠酒店，回望那灯光璀璨的楼宇，心中充满了温暖和激情！

（文/姚争）

鸣谢启事：

洪门民治党八十三周年晚宴，承蒙余丽婵等义叔父兄弟姊妹大力支持，得以圆满成功，万分感谢！兹列本次晚宴捐款芳名如下。

多城洪门540元，满地可洪门400元，缤纷假期300，王辉夫妇108元，邓家昌夫妇108元，陈炳贤夫妇108元，李浪108元，余思源夫妇108元，谭桐焯夫妇108元，妇女会30元，詹明亮夫妇108元，方忠华夫妇108元，司徒艳娴108元，谭从政108元，方伟健医生100元，司徒溢夫人100元，妇女会100元，盘光灿夫妇100元，梁耀南夫妇100元，台山同乡会60元，台山同乡会100元，羊城小馆100元，华侨服务处60元，龙冈公所60元，曾佩贤50元，妇女会50元，黄灿培夫妇50，元伍德芳夫妇50元，妇女会50元，黄定滚夫人50元，梁锦文夫妇50元，余文辉夫妇50元，白姆50元，黄亚姨50元，罗焕景50元，赵炳炽50元，华人联合总会300元，方姆30元，杨华强20元，谭遂林夫妇20元，黄乃佐夫妇20元，周美韵30元，施典20元。如有遗漏请原谅。