11月19日下午1点，国红房屋贷款讲座在渥太华东区的RBC分行如期举行。虽然下了今冬第一场雪，路况不好，但大家都准时赶来了。两个小时的讲座下来，不管是买房流程，还是投资方法，参会者都有了一个明了确切的答案。

作为RBC银行一名资深房屋贷款专家，国红在过去帮助了数百名想买房的客户获得银行的贷款。无论是新移民还是老移民，无论是第一次买房者，还是已经拥有多套物业的投资者，针对不同背景的客户，国红总是在了解过客户的处境和经济状况后，为客户制定出最合身的贷款计划。

针对不同客户群体的需求，国红曾办过不同主题的讲座。有新移民讲座，持工签申请房贷讲座，投资房讲座……对于贷款的常见问题、注意事项、解决方法和操作步骤，国红都有专业见解。正是因为业务的专业与待人的真心诚意，她在行业中建立起了良好的口碑。

许多RBC银行的客户给国红发来感谢信。有的说，因为国红的帮助让自己避免了弯路，她对房贷案件处理的有效性，精准地诠释了“what to do，when to do and how to do”。有的则感谢国红，在特别紧急案子里提供了最快捷的服务，保证了客户按时完成了房屋交接。

国红的客户，很多是以往的客户推荐来的。她从来不会对客户过度承诺。问到怎么建立起这样的信任关系，国红表示，口碑与信任没有捷径可以走，最重要的一步是，把客户的事当自己的事来做。

如果你错过了11月19日的讲座，没关系，接下来国红将在11月28日和12月7日进行两场讲座。

讲座详情请致电