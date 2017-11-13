加华文化中心成立十年庆典完美落幕 承前启后 继往开来

11月2日下午，三百多位华人华侨和各界朋友冒雨前来参加加华文化中心成立十年庆典活动。这次活动低调且隆重，旨在感谢十年来华人社区及各界朋友的关注、关怀和支持，以承前启后继往开来。

下午四点，庆典在加华文化中心华音乐团舒曼悠扬的中国民族乐曲中拉开帷幕。加华文化中心主席黄兴中先生和来宾共同再现十年前加华文化中心成立之时剪裁的精彩瞬间，霎时，把在场的人们带入加华文化中心的艰苦奋战、茁壮成长的十年。

加华文化中心主席黄兴中先生首先致辞，对加拿大各级政府及有关部门，对中国驻加拿大大使馆，对十年坚守义务奉献的广大义工表示衷心感谢。莅临庆典的渥太华市长沃森先生、联邦参议员胡子修先生、库斯女士、联邦众议员黄陈小萍女士、阿里亚先生、省议员麦克劳德及联邦议员哈德尔、戴克、麦卡娜、陈署安的代表分别致辞，对加华文化中心成立十年来在活跃华人社区、促进加中文化交流方面所做出的贡献予以高度评价，对加华文化中心众多的无私奉献的义工们表示衷心的感谢；宣读并转交了联邦议院、省长、及渥太华市政府给加华文化中心十年庆的贺函。中国国务院侨办裘援平主任、中国驻加拿大大使卢沙野先生分别来函赞扬加华文化中心在建设华人之家和推广中华文化方面取得的成绩，中国驻加大使馆一等秘书王明清先生、孙毅先生到会祝贺。台上，各位来宾如数家珍般对加华文化中心的十年连连点赞；台下，与会的华人华侨和各界朋友掌声不断。

加华文化中心义工林萍女士、王坚先生朗诵的《值班日》，写实加华文化中心义务值班员的一天，历时近二十分钟，观众席自始至终鸦雀无声；加华文化中心理事会副主席扈航女士和女儿同台创作的大幅水墨画，把加华文化中心的经典活动跃然纸上。

加华文化中心合唱团、东方艺术团联合演出的大合唱《义工之歌-浩瀚大海是你的胸怀》歌词出自加华文化中心主席黄兴中先生笔下，表达了他对文化中心十年义工精神的深切感悟和抒怀……大屏幕滚动播放着加华文化中心十年的点点滴滴，抚摸着那一个个精彩瞬间，回放着那一个个精彩瞬间背后的故事，幽幽岁月，创业的激情，坚守的信念，奉献与理想的呼唤，再一次点燃了加华文化中心十年的自豪，点燃了下一个十年的自信。

渥太华许多文艺社团送来贵团最棒的演员阵容，用最动听的歌曲、乐曲，用最美的舞蹈庆贺加华文化中心的十年庆。田园女士一首《祝你生日快乐》，范亚娟一曲《满月》给加华文化中心十年庆典献上了渥太华市华裔女声独唱的极品；女声小合唱《飘落》如丝绸划过一般柔美和声绕梁；北国歌舞团舞蹈《采薇》、海燕舞蹈学校的舞蹈《秀色》把中国古代女孩子“满园春色关不住，一枝红杏出墙来”微妙的心之灵表现得活灵活现；李亚飞编舞的舞蹈《视觉错觉鬼步舞》把西方舞蹈中的幽默带进观众的视野；东方艺术团的旗袍舞《女人花》展示了中国女子服饰的无穷魅力。加华文化中心艺术团舞蹈队的大摆舞《火热》、加华文化中心的舞蹈《星月神话》展示了多族裔文化艺术；随艺小乐队和万年青小乐队演出的合奏《北风吹》，加上刘华、路素云的伴唱，给观众带来浓浓的故乡味道。十年庆精彩演出在欢腾的中国腰鼓声中结束。

十年，对于世人不过转瞬之间。可对于加华文化中心，十年，却是读分数秒坐坐实实的3650个日日夜夜…… 没有艰苦，何谈卓绝；不经风雨，焉见彩虹。在开门七件事油盐柴米酱醋茶，样样没有着落的艰难困境中，加华文化中心的十年生存可谓是一个奇迹；在十年生存中得以发展无疑是奇迹中的奇迹！

加华文化中心的第一个十年已然过去，新的十年已经向我们走来。我们没有理由止步，为了肩负的“华人之家”“加中文化交流的平台”两大使命，我们唯有沿着奔向太阳朝着希望的大道契而不舍继续前行！有中加两国政府的支持，有渥太华各界志士仁人的鼎力相助，有华人华侨崇高的义工精神支撑，加华文化中心的下一个十年必将更加辉煌！让我们相约2027年！

感谢所有参加演出的演员，感谢所有的义工，感谢所有为十年庆典活动捐助的人们。