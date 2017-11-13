—《中华导报》专访渥太华家具经销商OFL Furniture

坐落于市中心的OFL Furniture是一家拥有20多年经验的老牌家具经销商，而它也是渥太华最负盛名的二手办公家具经销商。开阔的两层展示厅内有上百款各式家具，包含办公桌、办公椅、主管套件、会议桌、档案柜、书架等等办公家具，以及床垫、床架、沙发、茶几、台灯、壁画等等住宅家具。

能在众多家具店中脱颖而出，OFL Furniture可谓拥有极大突出优势。总结来说就是：品质过硬，价格优惠，种类繁多，服务贴心。

OFL Furniture陈列的所有住宅家具几乎都是全新的，而且是国外制造，全进口产品，而办公用品则分全新和二手，有进口的，也有加拿大制造的。所有家具质量过硬，都能达到商业级别，媲美Leon’s和The Brick，且不论全新的家具，就拿二手家具来说，如果已经用了10-15年，那再用10-15年都不成问题，OFL Furniture的家具绝对持久耐用。而这些二手家具来源也十分广泛，主要是政府及各大公司的商业办公用品。

除了品质过硬，OFL Furniture的价格也是很有竞争力的，所有二手家具至少半价，对于出租房和办公室使用来说，经济实惠。所有床垫床箱厂家倾销价，加拿大制造高品质弹簧床垫，有不同软硬程度供不同人群选择。

OFL Furniture地理位置十分方便，位于383 Catherine St, Ottawa, ON K1R 5T6，近邻417高速。两层偌大的展厅陈列众多，因为出售的家具流动性很大，所以网站没有办法及时更新。想买家具的朋友还是亲自到店里挑选更方便，周到的服务定能让您有宾至如归的感觉。

（《中华导报》记者郭欣）