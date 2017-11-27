“我住渥河之滨”诗歌朗诵会的独创和艺术风格

渥太华观众：王贻华

2017年11月11日晚，渥太华《四季诗社》主办了一场《我住渥河之滨》的大型诗歌朗诵会，庆祝加拿大150周年华诞，演出非常成功。这次朗诵会有许多独创和艺术特点。

一、华人移民者老、中、小演员同台演出：

渥河之滨的华人移民者及华人后代，于11月11日晚，在渥太华Centrepointe Studio Theatre剧院，表演出新一代移民者初来驾到渥河之滨的梦想、彷徨、艰辛和欢乐，以及他们的后代无忧无虑、天真活泼地成长、好学向上的精神及舞台的精彩表演，真让人高兴！他们是《四季诗社》未来的接班人啊！

二）、三名小演员首先登台亮相：

帷幕拉开，三名小演员一出场，就表演起来了，令人眼睛一亮。他（她）们步伐轻灵、手势优美、谈吐自如，描述剧情风趣幽默，让人瞩目到小孩子们的精彩表演。实际上我们误会了，原来这三名小明星，那风度潇洒的小帅哥和两名清秀的小女孩，是这场隆重诗歌朗诵会的报幕者，啊！新奇，独创。不像通常的报幕者一出场就说：“下一个节目，是……。”那多单调、枯燥。导演的安排，真是用心良苦啊！

三、演出内容别致，丰富，多彩：

演出内容除突出诗歌朗诵会的朗诵主题外，还有许多小演员演出了精彩的诗歌寓言节目，如《三只老鼠》……等，蕴藏着丰富的人生哲理。这场诗歌朗诵会还配以小提琴、舞蹈、京剧、小诗剧的表演，内容与朗诵主题协调配合，优美、梦幻、清新，表演丰富多彩，轻松愉快。难怪剧场座无虚席，而且演出前，场外尚有众多候票者。

四、 众多优秀的压轴节目：

《我住渥河之滨》的许多精彩节目（有英语表演和英文字幕），道出了许多中、外观众的心声，不少观众为之感动，热泪盈眶。这些节目如下：

1、《一张发黄的身份纸》：作者：泰华，朗诵：晓东，泰华。这是反映早年加拿大华裔的悲惨命运和奋斗精神。这里引用泰华作者的感言——“前人种树后人乘凉”：一百多年的华人移民，他们远渡重洋，在这片陌生的国土上，经历了许多艰辛，包括繁重危险的体力劳动和长达半个多世纪的排华法案和人头税的歧视。然而他们顽强地生存下来，最终争取到了平等的权利。他们的坚韧与毅力是我们新一代华人移民的重要精神财富。很高兴在《我住渥河之滨》朗诵会上有机会朗诵本人拙作《一张发黄的身份纸》，重温先人的艰辛，让更多的人体会到他们的尊严与骄傲。

2、《我爱加拿大》：作者: 一尘，朗诵: 全子

啊，加拿大

地球上的三大海洋

装点了你典雅的画框

大西洋的波涛

太平洋的碧浪

北冰洋的长风

都在为你虔诚祈祷

都在为你日夜歌唱

你，山脉连绵

沃野万里

星罗棋布的江河湖泊

仿佛夜空里的群星闪烁

你富饶美丽

召唤世界各地的人们

你慷慨恢宏

接纳不同肤色的儿女

五大湖甘甜的湖水

哺育善良勇敢的加拿大人

落基山清新的空气

滋养伟大的加拿大精神

尊严 ，包容

自由 ，和平

迎风漫卷的枫叶旗下

生活着和睦相处的各族民众

啊，加拿大!

在这块土地上

我找到一份有意义的工作

在这块土地上

我有了一个花园般的家

每一张和蔼的笑脸

都让我如沐春风

每一次礼貌和谦让

都改变我对生活的认识

这里

是我梦中的家园

这里

有孩子们的未来和希望

啊，加拿大

活着

我是你湖里的一滴水

死后

我愿做你风中的一粒尘

I love Canada

我爱你，加拿大!

3、《渥京之恋》：作者：侍子文，表演者：贾季元，全子，…等11人。本节目依京剧《梨花颂》曲重新填词，反映渥京华人对加拿大的感激之情：

“…只恋你 丽都河柳折芳影

只恋你 郁金香熏的蛾眉颦

只恋你

只恋你 丹枫落雁加蒂诺

我这里 飘飘雪里望春风

切莫道 阑珊追梦夜未央

我分明见你新天新地展峥嵘

切莫道 前程迢迢苍山远

我献一生

心安渥京我家乡”

4、《小河》：作者：马如琴Ruqin Ma，朗诵：石静

《我住渥河之滨》朗诵会的总导演石静，她的朗诵真是从心底里发出的音符，感人肺腑，让人们脑子里久久回荡。她朗诵的这首《小河》，描述了一个小女孩，站在家乡小河边上，看她哥哥、姐姐在河里游泳，她好羡慕他们啊！幼小的她带着好奇之心也走入水中，但她不会游泳，沉入河中直冒水泡。岸上不会游泳的母亲见状毫不犹豫地跳入河中，将她从死神手中拉了回来。当时她母亲还怀着她的小弟弟，由于救她时，喝了不少水，就病倒了，经医生治疗也不见好转，最后母亲终于病故离她而去了，小弟弟也随母亲去了。为了她的生存，母亲去了，刚刚出生弟弟也去了。母亲生育了她，又从死神手中救了她，給她两次生命。母爱恩情重如山啊！石静老师是流满泪水朗诵完这首诗的。

5、《我住渥河之滨》（小诗剧）》：编剧：侍子文等，表演：朱丽颖等。

这小诗剧的故事，描述了华人移民者“酸甜苦辣”的心理历程。加拿大是推崇多元化文化的国家，各个不同族裔的移民者和谐地生活在和平、美丽、平等的第二故乡的国土上，终于找到自己的“家”，心中的圣殿！因此，每个在异国他乡–加拿大安居乐业的移民者心中，都藏着五颜六色的故事，引发人们的思考，这种思考将会持续很久，延续很深，最终开出鲜艳、美丽的花朵。

以上介绍的诗歌、诗剧都是激动人心、催人泪下的具有深刻意义的原创诗作。本次朗诵会还有许多优秀的节目不能一一介绍，例如《我是你放飞的一只鸽子，妈妈》：朗诵：刘向玉，译者：李光

刘向玉朗诵的这篇诗，虽不是她的原创，但这首诗反映了多少年青移民者，像一只鸽子，被妈妈放飞到遥远的地区，独立面对复杂的生活环境，勇敢地飞高、飞远，去创造美好的人生。刘向玉的朗诵充满了对祖国的怀念和对母爱的感激之情。朗诵的技艺，根底深厚，触动人心，堪称压轴的朗颂表演，听者多数热泪盈眶，不能自律。