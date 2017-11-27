冬天逍遥游，准备要做足

对于一些人来说，冬季是逃离寒冷、前往温暖的地方旅游的时节。然而，一次温暖的海岛假期可能会置您于甲型或乙型肝炎的风险中。甲型肝炎通过食物和水传播，乙型肝炎通过血液和其他体液以及无保护的性接触传播。即使你住在市区的豪华酒店，采取了良好的卫生饮食预防措施，感染疾病的可能性仍然存在。

这个假期，不要再冒险！在离家前采取一些预防措施，在旅途中注意一些简单的防范，有助于确保您不会将“旅游病”带回家。

在旅行之前

1、了解潜在的健康风险，以及是否需要接种甲型，乙型肝炎和其他疾病如疟疾和黄热病的疫苗。许多疫苗需要一定的时间才能生效。

2、在出发前补充您可能需要的任何处方药，如果您在旅途中需要携带药物，请准备好有关的医生文件。将处方药物及医生的处方药信件放在随身手提行李中。

3、进行身体检查，并告知医生待访国家，在每个国家的逗留时间，前往每个国家的时节，住宿类型（大型酒店，乡村帐篷等）和旅行方式（公共汽车旅游，背包游）等。

4、至少一个月前，确认您的健康保险是否足够和有效。了解人在国外时如何获取保险服务。

5、查询卫生部网站当前旅行健康通知。

6、带上医疗/急救包。

7、准备好您所访问地区的旅行医疗诊所名单。

8、离开前请准备一些性安全用品（如果你在旅行时可能有性生活的话），因为在国外性安全用品并不总是随处可得，而且它们的质量可能会因国家而有差异。

9、带上净水器具（例如：SteriPen等），消毒饮用水。

10、带上驱虫剂（最有效的是包含DEET的）。

11、带上含酒精成份的湿手巾或消毒剂，以便在无法使用肥皂和无干净水源时使用。

在旅行中

1、采取预防措施，确保水质安全（无论饮用、制冰块、刷牙、洗涤食品等，都使用瓶装水、净化水或开水）。

2、遵循正确的洗手方法，常用手部消毒剂。

3、当您到达时，查找当地紧急号码和最近的医院地址。

4、实行安全性行为。

5、确保乳制品经过巴氏消毒，水果/蔬菜充分煮食、水洗或去皮，肉类/鱼充分煮熟，在煮好后即食。避免街头摊贩的食物。

旅行回国后

1、至少监测10天的健康状况。

2、如果生病了，咨询医护人员并告知：a）你的症状；b）你旅行过的地方；c）你是否近距离接触过任何严重病患者。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。