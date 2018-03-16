国际严新生命科技学会渥太华分会举行学术研讨会暨“三·八庆典”

2018年3月11日，加拿大首都渥太华风和日丽，春光明媚。国际严新生命科技学会渥太华分会的东西方多族裔会员学者代表们欢聚一堂，举办“科学、健康、文明”学术研讨会，并庆祝“三·八国际妇女节”、“严新生命科技节”。

组委会为与会的每一位小姐、女士献上一枝精美的玫瑰，恭祝小姐们、女士们节日快乐，身心健康，生活幸福。研讨会在轻松喜悦的气氛中拉开序幕。

国际严新生命科技学会学术与技术总指导教授严新老师应邀发来了贺信。在贺信中，严老师祝小姐们、女士们以及所有与会学者节日愉快、阖家幸福；并与学者们一道，热诚祝福正在举行的中国人大、政协“两会”圆满，同时庆贺中国改革开放、中美建交联合公报发表四十周年，及其对世界和平发展的贡献，祝贺2018中加旅游年祥瑞多彩。严老师还应邀对学者们的学习和研讨活动进行了学术指导。

组委会代表在致开幕词中，特别表达了对开拓当代人体科学、生命科学热潮的前辈先贤的深切缅怀和感恩。

研讨会上，与会代表们共同学习和探讨了已正式发表的严新生命科技在现代医学前沿领域如抗癌、抗细胞氧化损伤等方面的科学实验论文及成果，同时，多位代表交流了自己和家人学习严新生命科技后的部分收获，以及在身心健康、事业成功、家庭幸福、学业进步、生命健康成长、人际关系和谐等方面的真实收益。与会学者中，有的通过20多年的坚持不懈的学习，身体和心态上愈加年轻，生活愈加幸福；有的在社区、社会、政府、以及中加友好和中加科技合作等工作中尽职尽责、成就良多；有的不断将工作拓展到新的领域……。发言代表生动具体、丰富多彩的交流和探讨，使与会学者们倍受鼓舞。

闭幕式上，组委会代表在致词中，对中加友好、以及各级政府和社会友好对此次研讨会以及对历年来的系列学术研讨及庆典活动给予的关怀与支持，表达了特别的感谢。研讨会和庆祝活动在温馨祥和的气氛中圆满地落下帷幕。