第四届“千字冲关”汉字听写比赛将于六月二日举行

各位家长、同学及社区相关人士：

因比赛教室调整的原因，原定于五月下旬进行的第四届“千字冲关”汉字听写比赛现改为六月二日举办，报名截止日期也推迟至五月七日。现将具体比赛时间和地点再次公布如下：

【考试时间和地点】

比赛时间是2018年6月2号下午2:00 – 5:00

·预备级组和初级组比赛时间为14:00至14:45;

·中级组比赛时间分别为：字库B是14:00至14:45，字库C是15:00至15:45，中间休息15分钟；

·高级组比赛时间分别为：字库B是14:00至14:45，字库C是15:00至15:45，字库D是16:00至16:45，中间两次休息各为15分钟。

比赛地点为天天中文学校，St. Joseph High School， 3333 Greenbank Rd，Nepean, ON K2J 4J1

【考试级别】

这次比赛仍将分为四个级别进行：

·预备级：测试范围为300词（A字库），总词汇量约为400字，选自渥太华地区中文学校1－4年级教材（中国暨南大学华文学院出版的《中文》，下同）中的生字；

·初级：测试范围为600词（B字库），总词汇量约为800字，相当于中文学校1－5年级教材难度；

·中级：测试范围为1000词（B+C字库），总词汇量约为1200字，相当于中文学校1－8年级教材难度，或中国汉语水平考试（新HSK,下同）四级水平；

·高级：测试范围为2100词（B+C+D字库），总词汇量约为2500字，相当于新HSK五级水平。

上述字库可以从比赛官方网站下载：http://qianzi.ca

【报名方式】

参赛选手请登录比赛官方网站http://qianzi.ca报名，报名时请注明参加比赛的级别（即预备、初级、中级或高级），评奖将依据考试报名的级别进行；

·每位选手只能报考一个级别并只有一次获奖机会，比赛级别可根据自己的准备情况在不迟于考试截至时间之前更改；

·报名时须注明是否在中国国内上过中、小学； 如果上过，请注明完成的最高年级。

·报名截止日期：2018年5月7日

【奖励计划】

比赛优胜者将获得奖杯、奖牌、奖品或奖金等奖励。每个级别的比赛将设立特等奖、优秀奖以及卓越通关奖：

·特等奖：考核成绩正确率在99%以上的选手

·优秀奖：考核成绩正确率在95%以上的选手

·卓越通关奖：考核成绩正确率在90%以上的选手

·鼓励奖：激励勇于冲关的同学。

由于前三届比赛效果显著、社会反响热烈，因此本届比赛奖金的目标额度目前定为1万3千加元。希望赞助支持这项活动的商家、机构组织和个人通过以下邮件和我们直接联系：qianzi.oaccua@gmail.com

另外，本届比赛的协办单位加华文化基金会（CCHC）拥有慈善捐款账号，可以出具用于退税目的的收据。如果您在单位参加任何形式的United Way捐款，可以指定捐款用途至：

Charity Name: Ottawa Chinese-Canadian Heritage Foundation or CCHC, Charity No: 856847793

捐款完成后，请务必将您的捐款收据通过邮件的形式发到qianzi.oaccua@gmail.com并注明是用于“千字冲关”比赛。

目前，“千字冲关”组委会正在认真进行各项准备工作，并继续收到赛事赞助商家和热心家长的捐款，在这里再次表示衷心的感谢。相信今年的参赛选手们也正在勤奋练习、积极备战。今年我们将全部使用录音考题，为让考生尽快适应，我们将通过千字冲关微信平台在赛前推送模拟听写，每次大约２０题，敬请大家关注。

关于“千字冲关”比赛的任何问题，请发邮件至组委会邮箱qianzi.oaccua@gmail.com或在“千字冲关”家长微信群中提出。

抑扬顿挫吐锦绣，点横撇捺藏乾坤！写汉字、学知识、品文化、承历史—第四届“千字冲关”汉字听写比赛与大家相约六月二日天天中文学校见！

第四届千字冲关组委会启