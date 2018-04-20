加拿大东安省台山同乡会 台山同乡迎春双龙宴纪实

春临华堂繁花艳，福到门庭喜气盈！

2018年4月10日，自五点多起，著名的外滩一号大饭店宾客们络绎不绝地来到。加拿大东安省台山同乡会会长陈森先生、副会长方国盛先生西装革履、副会长刘瑞兰女士粉红套装、珍珠项链优雅大方，他们在签到处热情迎宾，让人油然而生宾至如归之感。



走进外滩一号的宴会厅，大红横幅吸引大家的视线、点明今晚的主题：东安省台山同乡会2018迎春联欢！整个大厅宽敞、明亮、大气！二十五张圆桌徐徐摆开，正面墙上大幅中国上海外滩的景色一览无余：东方明珠塔、金茂大厦、环球金融大厦、上海中心！这些标志性建筑巍峨壮丽，正是腾飞的中国之象征！宴会厅的穹顶上一个个巨大灯彩使人赏心悦目：金色的宝光四溢、银色的白练璀璨！陆续来到的人们围坐在圆桌旁，欢乐畅谈。有的家庭祖孙三代一同出席，老者慈祥福气、儿孙辈恭敬孝顺，真是天伦之乐！大厅里：台山话语围绕，亲切乡情融洽！



六点半左右，东安省台山同乡会副会长刘瑞兰女士、方国盛先生宣布：加拿大东安省台山同乡会、台山同乡迎春双龙宴现在开始！他们分别用台山话、英语、国语向所有来宾表示热烈的欢迎和感谢！特别欢迎中国驻加使馆总领事高萍参赞、一等秘书王明清先生的光临！春暖花开，乡亲们欢聚一堂，值得庆贺！陈森会长发表讲话，他欢迎并感谢台山同乡会的好朋友：中国驻加使馆的高萍女士和王明清先生的欣然光临！欢迎并感谢洪门元老陈炳贤先生伉俪、陵园基金会主席谭从政伉俪、以及全体父老乡亲、广大老友新朋的热情光临！冬去春来，在新的一年里，由即日起到十二月，东安省台山同乡会将举行一系列的精彩活动，以进一步联络乡谊、促进交流、活跃身心、加强沟通，让东安省台山同乡会继续成为各位的欢乐大家庭！



中国驻加使馆总领事高萍参赞讲话。她感谢东安省台山同乡会的盛情邀请！她风趣地说，几年来多次参加台山会的活动，听广东话的水平有很大提高！她高兴地见到今天有那么多的台山朋友前来相聚，其中有好几位九十多岁的老人家光临！这些老寿星们精神很是矍铄，令人欣慰！她期待台山会的各项精彩活动，并告诉大家，中国驻加使馆也将举行活动，欢迎各位踴跃参加！最后祝大家身体健康！工作顺利！万事如意！全场响起热烈的掌声！



丰盛的菜肴一一端上，人们大快朵颐：东江走地鸡鲜嫩、清蒸游水鱼肥白、靈菇扒菜膽清爽、黑椒牛柳浓郁、椒盐有头蝦香脆、葱姜双龙虾丰满……。

在欢声笑语中，台山会进行了两次抽奖活动。随着陈韵华女士幽默、爽朗的话语，一个个中奖号码响亮报出，由义工们将一份份精美而实用的奖品送到中奖者手中。幸运者笑逐颜开，全场以掌声和喝彩声，分享着快乐和幸福！



其间，方国盛副会长宣读了今天宴会上的捐款名单。一如既往，台山同乡和友人们都以慷慨的捐款来支持会方的每一项活动，他们的拳拳爱心，犹如太阳般的明亮而温暖！



八点半左右，东安省台山同乡会迎春双龙宴接近尾声，陈森会长再次致辞，感谢今晚全体来宾！并祝愿大家2018年吉祥如意！幸福安康！

这真是：

春日春花春光山秀水美！

乡音乡情乡谊地久天长！

（文/姚争）