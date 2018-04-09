“加拿大宣教士”在中国照片展（1892-1952）
1882年，在加拿大首都渥太华西南90公里的小镇Athens有几位男学生：James Hall, Omar Kilborn和 George Hartwell。因为看到福音的需要，这三位青年被上帝呼召去遥远的中国服事。1891年，这三位青年分别成为牧师及医师，也是最早一批被差派到中国华西地区服事的宣教士。
此次展览由渥太华众华人教会与华西加拿大学校校友会联合举办。这些照片和故事涵盖了1892-1952六十年间加拿大人在中国华西地区的宣教工作。谨以此次展览，铭记和深深感谢那些在一百多年前来到四川的加拿大宣教士，他们在医药学、牙科、护理和教育等领域对当地做出了杰出的贡献。
我们邀请您与家人一同来参观这些宣教士的档案照片，共庆中加两国及两国人民之间已延续了四代之久的友谊。
日期：2018年4月20-22日
地点：渥太华恒爱宣道会
5492 South River Dr., Manotick
时间：
周五（4月20日），下午5点半（开幕仪式）-8点半
周六（4月21日），上午10点-下午6点半
周日（4月22日），下午2点-6点半
联系电话：613-366-7672
日期：2018年4月27-29日
地点：加京华人联合教会
600 Bank St., Ottawa
时间：
周五（4月27日），中午12点-下午7点
周六（4月28日），上午11点半-下午7点
周日（4月29日），下午1点-2点半，5点-7点
联系电话：613-594-4571
日期：2018年4月30日-5月6日
地点：渥太华主恩宣道会
4 Thorncliff Place, Nepean
时间：
周一（4月30日），下午6点-9点
周二（5月1日），上午10点-下午2点，7点-9点
周三（5月2日），上午10点-下午2点
周四（5月3日），下午6点-9点半
周五（5月4日），上午10点-下午2点，6点半-9点半
周六（5月5日），上午10点-下午5点
周日（5月6日），上午9点-下午1点
联系电话：613-820-6774