“加拿大宣教士”在中国照片展（1892-1952）

1882年，在加拿大首都渥太华西南90公里的小镇Athens有几位男学生：James Hall, Omar Kilborn和 George Hartwell。因为看到福音的需要，这三位青年被上帝呼召去遥远的中国服事。1891年，这三位青年分别成为牧师及医师，也是最早一批被差派到中国华西地区服事的宣教士。

此次展览由渥太华众华人教会与华西加拿大学校校友会联合举办。这些照片和故事涵盖了1892-1952六十年间加拿大人在中国华西地区的宣教工作。谨以此次展览，铭记和深深感谢那些在一百多年前来到四川的加拿大宣教士，他们在医药学、牙科、护理和教育等领域对当地做出了杰出的贡献。

我们邀请您与家人一同来参观这些宣教士的档案照片，共庆中加两国及两国人民之间已延续了四代之久的友谊。

日期：2018年4月20-22日

地点：渥太华恒爱宣道会

5492 South River Dr., Manotick

时间：

周五（4月20日），下午5点半（开幕仪式）-8点半

周六（4月21日），上午10点-下午6点半

周日（4月22日），下午2点-6点半

联系电话：613-366-7672

日期：2018年4月27-29日

地点：加京华人联合教会

600 Bank St., Ottawa

时间：

周五（4月27日），中午12点-下午7点

周六（4月28日），上午11点半-下午7点

周日（4月29日），下午1点-2点半，5点-7点

联系电话：613-594-4571

日期：2018年4月30日-5月6日

地点：渥太华主恩宣道会

4 Thorncliff Place, Nepean

时间：

周一（4月30日），下午6点-9点

周二（5月1日），上午10点-下午2点，7点-9点

周三（5月2日），上午10点-下午2点

周四（5月3日），下午6点-9点半

周五（5月4日），上午10点-下午2点，6点半-9点半

周六（5月5日），上午10点-下午5点

周日（5月6日），上午9点-下午1点

联系电话：613-820-6774