第五届“渥太华杯”围棋公开赛通知

玄素静落生杀子，纵横笑点帷幄枰。为弘扬中国围棋文化，让更多的朋友享受和领略围棋那黑白二元世界的美妙奥秘，渥太华中国校友会将继续主办第五届“渥太华杯”围棋公开赛，现将比赛的具体安排公布如下：

时间：4月29日（星期天）8:30 am- 6 pm

地点：RA Center，2451 Riverside Dr.，Ottawa，ON K1H 7X7（Clark Room）

报名：扫描二维码，浏览报名表

报名费：

1、成年人每人$20

2、18岁及以下青少年和儿童每人$15

3、60岁及以上长者每人$10

比赛规则：

1、组委会根据赛前报名情况和往年比赛成绩决定分组及第一轮比赛排名。最高组为业余六段及以上，可考虑部分五段选手；次高级为业余五段及部分四段选手；第三组为业余四段及部分三段选手；以此类推，每组八人。每位选手将在同组下满三盘，每盘每人用时严格控制在一小时之内。

2、同时，为鼓励新人及广大青少年积极参与，积累比赛经验，本届比赛还为最后两组（F组和G组）特设6局30分钟比赛，每盘每人用时严格控制在30分钟之内。

3、比赛采取瑞士积分制（Swiss McMahon SOS Tie Breaking System）。另外，按照国际围棋协会（IGF）规则，黑棋贴给白棋6目半，如果白棋实空加上贴目后多于黑方则白胜，否则黑胜。

奖品：

1、各组冠军均获发奖杯，其中最高组冠军将被授予“渥太华杯”（流动）并获在该奖杯上刻记姓名的殊荣。

2、最高组冠军将获$300奖金，亚军将获$150奖金，季军将获$100奖金。

3、最高组以下各组的第二名和第三名获赠围棋棋谱书籍。

4、所有12岁及以下参赛的少儿选手均获“参与奖”（中文儿童围棋书）。

赞助商：

本届围棋公开赛得到了Mark Motors的李昕晖（David Li）、渥太华地产经纪于军和孙维，以及陈平律师事务所的慷慨赞助和大力支持，组委会特此表示衷心的感谢。

我们诚挚邀请渥太华首都地区及附近城市的围棋爱好者踊跃报名参加第五届“渥太华杯”围棋公开赛，敬请各位围棋爱好者相互转告，大家以棋会友、共襄盛举。

渥太华中国校友会启

第五届“渥太华杯”围棋公开赛赞助商介绍

1、源于社区，服务社区！李昕晖（David Li），德国原厂认证，全球品牌专家，金牌销售，加拿大奥迪大满贯得主。自2009年入职Mark Motors Group以来，David专业代理奥迪、保时捷、阿尔法罗密欧和玛莎拉蒂等欧洲豪华品牌汽车，年年荣获销售冠军。他十余年来一直服务社区，秉承专业知识、专业态度、专业服务的精神深耕细作，于方寸之间见专业，于细微之处见真情。

2、渥太华资深投资经纪于军和孙维是加拿大注册房地产经纪人，曾荣获2016和2017年Coldwell Banker销售冠军以及2016和2017年全球主席大奖，有着丰富的买房、卖房、租赁等地产投资经验。于军团队多年来秉承“一旦受托，终身口碑”的服务宗旨，诚信不欺，真心从客户角度考虑，让客户在房产买卖过程中舒心满意。于军曾是国内资深律师，有着丰富的大型商业谈判经验，为人勤奋努力，性格真诚豁达，长久以来一直为无合约的卖家朋友免费进行房产评估，并长期为报刊地产专栏主笔。孙维做事细心有条理，性格温婉谦逊，常年为广大买家客户提供贷款咨询、联系验房、约谈律师等附加服务。于军团队非常荣幸并随时期待为各位新老朋友提供全方位多角度的咨询和帮助！

3、陈平律师事务所：陈平律师毕业于皇后大学法学院，为安大略省注册律师。陈平律师曾在不同律师事务所工作，并在多项法律领域获得了广泛的经验。陈平律师致力于为渥太华地区居民及企业服务，主要业务范围涉及商业法、地产法、家庭法、遗产法以及信托业务，并为因车祸或其它事故受伤的客户提供法律咨询和帮助。