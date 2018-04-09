大地回春，万物复苏，一年一度“种植”经验交流会如约而至。

三月二十八日下午二时至四时，加华文化中心种植组在本中心处（397 Kent St.）举办蔬菜种植经验交流会，为喜爱种植蔬菜的朋友提供经验交流、种子交换的平台。与会者20余人，各自带着疑问或“种子”，前来取“经”，或送“宝”。

会场的条桌上陈列各种“种子”，有冬瓜、苦瓜、丝瓜、青菜、油菜、香菜、芥菜、油豆、角豆、紫蕃笳、小茴香、小红萝卜…… 还有鲜艳貌美的大丽花大棒状块根，总之，名目繁多，各取所需。

种植组组长王砚林先生主持会议，他就近20年渥太华的种植经验，作了总结，印发给“菜友”，是一份很有参考价值的种植宝典。他说：渥太华气候条件限制，无霜期只有120天/年，在自己的庭院内种植要服从大气候，适合种什么品种？喜欢种什么品种？如何提高种植效率？如何改良土壤？等等问题，希望大家展开讨论。

在座的都是“种植爱好者”，组长语音刚落，大家就纷纷议论开了，围绕着：如何育苗？什么时候开始育苗？什么时候开始移栽？苗苗之间多大距离？番茄如何使它长果不长叶？如何充分利用土地种植效率？如何自制肥料？如何使用有机肥和无机肥？等等问题，各述经验，互相切磋；虚心学习，都有所得！

如何育苗？种子发芽需要三个必备条件：温度、光照和水分。在座“菜友”心知肚明，基本上掌握了育苗的方法和步骤，有的还在不断探索，解决个中问题。比如：朱传宾先生在移栽苦瓜苗时，经常遇到根断难活的问题，怎么办？去年他在微信中，看到《鸡蛋壳育苗经验》一文介绍，得到启发，采用了蛋壳育苗的方法，取得成功。其不同之处是，苗秧移栽时，蛋壳敲裂，整个蛋壳埋入土中，保护苗根，成活率高，长势劲拔。实践出真知，“菜友”们都在边实践、边探索，掌握更好的方法。

肥料是蔬菜成长的养分，可以购买，也可以自制，在座“菜友”更看重自制，菜皮、果皮、淘米水、洗肉汤水等等都是制肥的原料。终身从事种植、经验丰富的贾福银先生如是说：自己积肥既可以变废为宝，又可以弥补化肥的不足。在如何使用肥料上，他也很讲究，不同的蔬菜施不同的肥，充分发挥肥料效应，使瓜果质好量多，他说，去年他种了一根苦瓜苗，长了60条苦瓜，条条都在中等以上。张利平女士积肥的手法更为精致，将果、菜等废物用塑料袋一包包地包扎好，待到播种或移栽时埋入土中，既能改良土壤、又为蔬菜增加养分！

庭院面积有限，如何提高土地利用率？在座“菜友”都谈了自己的经验，归纳起来为轮种和盆栽两种。从4月下旬开始播种到9、10月下霜为止，先种耐寒蔬菜，待它成熟后，再种豆类…… 张利平女士介绍她的经验：积雪融化时播种小青菜，小青菜可以吃时，便移栽各种苗秧，如豆类、番茄…… 收成后，无霜期结束，再播小青菜子，还能吃到新鲜可口的小青菜。除此之外，她还见缝插针种上蒜、葱之类，整个菜园布置得井井有条，既有景色，又有口福。

“菜友”们兴趣盎然，切磋不休，还议论了不少问题，如：育苗最佳时间是什么时候？什么时间开始移栽？苗苗之间要多大得距离？如何使瓜类长果不长叶？都有答案，个个受益。

近几年来，华人庭院菜园日渐增加，融化在艳丽的大环境之中，惹人喜爱！既能休闲养性、陶冶性情，又经济实惠、满足口福。在此过程中，种植组不断地提供技术指导、组织参观交流、起到推波助澜的作用，真是“功不可没”！

文/一员 2018年3月30日