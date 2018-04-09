Ottawa天天中文学校 作文选登

天天中文学校五年级三班的学生与中国西安经开第六小学三年级的学生组成了笔友，互相切磋中文和英文。

以下是成威廉（加拿大）

与巨皓宇（西安）的通信。

1# 成威廉同学:

我今年8岁半了，住在陕西省西安市，我的家乡到深冬才下雪，有时候很冷。但待在家里不冷，因为家里有暖气。我喜欢看书，也喜欢玩乐高积木，对电子游戏不太懂，因为妈妈禁止。

我家有八口人，分别是爸爸、妈妈、外婆、外公、爷爷、奶奶、妹妹。我妹妹今年2岁了，超级可爱、超级萌，我非常爱她。我在经开第六小学三年级上学。我学习比较好，数学学的最好。对物理最感兴趣。你呢?希望我们在学习上能成为伙伴。

巨皓宇

2017年12月12日

2# 巨皓宇:

你好！

我很高兴收到你的来信。我们在加拿大很冷，到零下20°！我很喜欢滑雪。前两天我们去滑雪，气温是零下18°。这两天零下44°！我也喜欢打冰球。我参加了冰球俱乐部。我的冰球队得了冠军。

我后天就要去学校。我学法语、英语、数学和科学。我的学习也好。我的最喜欢的科目是科学。放假以后，我希望我可以去西安旅游，到时候我们可以跟你一起玩！

2018年1月6日

成威廉

3# 巨皓宇：

你好!

我很久没有收到你的来信，我猜想你是不是正在忙着准备过春节呢？

我很兴奋春节到了！我们在加拿大过春节也吃饺子，放红灯，贴春联儿。我最喜欢的是吃年糕。我妈妈做的炸年糕很好吃。你呢？你们在中国怎么过春节？你最喜欢做什么？我很期待你的回信，讲讲关于你的春节！

成威廉

2018年2月8日

以下是王筱涵（加拿大）

与尹俊琪（西安）的通信。

1# 尹俊琪同学：

你好！

我的名字是王筱涵。我今年五年级，十岁了。我家有六口人，有姥姥、姥爷、爸爸、妈妈、哥哥和我。我的哥哥今年十年级，十五岁了。我住在Ottawa，是Canada的首都。我的学校叫Adrienne Clarkson。你的学校叫什么？我喜欢画画、跳舞、滑冰和滑雪。你喜欢什么活动？你最喜欢的颜色是什么？你那里很冷吗？我们这儿很冷。

祝你天天快乐！

王筱涵

2017年11月9日

2#

主题: 回复：来自加拿大王筱涵的信

你好，我叫尹俊琪，今年9岁了，我上3年级，在经开6小3年级1班，我们家有3口人，爸爸、妈妈和我，我喜欢画画，也喜欢滑冰，我的家乡也很美丽，那里有山有水，有大树和小鸟，我非常喜欢我的家乡。我最喜欢的颜色是红色，因为红色代表喜庆。

很高兴认识你，希望你常来信。

尹俊琪

2017年11月11日

3#

尹俊琪同学:

你好！

我像你一样喜欢画画和滑冰。

去年的圣诞节，我、妈妈、爸爸和哥哥去了我的姑姑家。他们的家里有四口人。他们还养了一只猫叫Daisy。它很好玩儿，是黑色，白色和棕色。我在姑姑的家做了年糕，布朗尼（巧克力点心）和饼干。

我们这里特别冷，有很多冰和雪。

祝你新年快乐！

王筱涵

2018年1月30日