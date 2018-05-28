2018年第六届“天天义工杯” 排球锦标赛综述

由中华会馆主办，天天义工团协办的第六届“天天义工杯”排球锦标赛于2018年5月19日在Mother Teresa High School圆满落下帷幕。

该项赛事自2012年创办以来，参赛队伍每年递增，水平逐年提高，影响年年扩大，已成为渥太华华人排球爱好者每年春季翘首以盼的一项排球盛会。

共有九支队伍参加了本届赛事的角逐。九支队伍分为A组和B组进行小组循环赛。小组前两名进入四强进行淘汰赛决出赛事的冠军、亚军和季军。小组三、四名则进行淘汰赛争夺下半区冠军奖杯和奖牌。

经过一天紧张激烈的比赛，最终由多名二代骁将组成的新生代队(New Generation)越战越勇，赢得冠军。由老牌劲旅老枪队的一代和二代队员混编而成的United V队则屈居亚军。季军由渥京劲旅北星队和其兄弟队伍天南队联合组成的双子星队(Gemini)获得。另一老牌劲旅天天义工队(TTVG)获得第四名。下半区的比赛也精彩纷呈，最终冠军由训练有素身披紫红战袍的女童子军Volleyburrito队获得。新老结合的博木队位列第六。二代为主的EZ VBer队和斗志顽强敢打敢拼的中国大使馆队并列第七。武大诚信队发扬重在参与的精神，虽最终排名第九，其众志成城老而弥坚的精神和比赛态度值得尊敬。

中午比赛间隙，循惯例所有参赛球员及助威团照了一张大合影，中国大使馆韩涛公使，杨兴育公参亦出席并参与合影。赛后本届比赛组委会会长李小鹏主持了简短而热烈的颁奖仪式。中华会馆薛金生主席、林萍副主席、魏辉副主席、杯赛组委会成员揭晓平等分别给赛事的冠军、亚军和季军以及下半区冠军颁发了奖杯和奖牌。冠军队New Generation的场上灵魂二传Tom Zhu获得了本届杯赛的MVP。

“天天义工杯”锦标赛组委会衷心感谢本次比赛的主办方中华会馆以及协办方天天义工团对该项赛事的长期支持，同时也特别感谢总裁判长JamesKuang和各位义工的付出，让本次比赛取得圆满成功。让我们一同相约下一届的“天天义工杯”排球锦标赛。

(第六届“天天义工杯”排球锦标赛组委会供稿；体伟执笔；Duke’s Photo Studio摄影)