公益从小做起-记卡纳塔北区中文学校的公益活动



公益就是做一件事利益于公众。它可以是一件小事也可以是一件大事。当每个人都参与时，结局就会很不同。每年在渥太华有一个叫＂GLAD Cleaning the Capital”这个公益项目，鼓励各社区或团体在春天组织和参与清洁渥太华市的活动。这个项目上已有二十五年之久。

我们相信中文学校既要传授孩子们中文，推广中国文化，也要教导孩子有公益心，学会做人。为了培养和提高学生们爱护公共卫生，保护环境的意识。位于Kanata All Saints中学的卡纳塔北区中文学校在五月的一个周六也参加了今年的全市清理社区环境的活动。学校有从五年级到八年级的学生和老师，还有部分家长，共一百多人参加了此次活动。

那天春风和煦，阳光明媚，是冬天过后难得的好天气。同学们戴上手套，拿上垃圾袋子，有秩序地走出教室，按预先指定好的区域，紧张地忙碌起来。同学们都非常高兴，大家一走出教学楼就开始认真地查找“猎物”。他们发现有的垃圾在路边，有的在草丛里，有的在树杈上，有的在小水洼里。学生们把一片片塑料纸，一个个塑料瓶，还有空饮料盒不断地丢进垃圾袋里……。活动中学生们一直满腔热情，情绪高涨，有的同学还很机智地想出各种办法，发明出各类工具去“捕获”那些藏在草丛之中隐蔽的垃圾，不到半个小时，大家竟然收获了满满八袋垃圾。校园周围的环境瞬间变得干净了。

这次活动使孩子们走出教室，有机会接触大自然，亲身感受劳动的愉悦，体会到劳动的成就感，更重要的是让学生们提高保护环境，爱护环境的意识，积极参与社区活动，做公益要从小做起，人人做起，每个人做一点点，总合在一起，就会创造出和谐与美好的社区环境！

卡纳塔北区中文学校宣传组