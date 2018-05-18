“翠堤春晓”音乐会—C5加中少儿合唱团

C5，一个刚刚成立不到一年的儿童合唱团，短短几个月的时间，各种训练交流，演出邀请，多种不同规模的文化活动，纪念活动，大型体育赛事等的开场，现场献唱……真是让人目不暇接。其短短几个月所经历的，所体验的，真好似其它团体几年才能经历体会的。也是这短短几个月的时间，C5让那些合唱团孩子的家长们，那些合唱团之外的各界友人们，渐渐熟悉并习惯了C5的每一个飞跃，每一个惊奇，每一轮喝彩，掌声，获得的每一簇鲜花，带来的每一个“爆炸”性的新闻……

近一年来，每一个C5的孩子经过老师们的精心调教，经过各种大小舞台真枪实弹的磨练，已经懂得享受歌唱的乐趣，触摸到了音乐之美，在歌唱，音乐中快乐着，成长着。而C5孩子的家长们，尤其是那些以前没有太多歌唱经历和音乐欣赏经历的，也在陪伴孩子的过程中潜移默化地对歌唱，对音乐产生了浓厚的兴趣，陶冶了自我，精神世界又多了珍贵的一分。然而，众多的荣誉、赞誉、认可、鲜花、喝彩、掌声、风光的机会，带给C5老师们的，却是更大的压力。他们深知那些掌声赞誉里有多少是人们善意的鼓励，他们深知要想与那些荣誉、掌声、喝彩真正相匹配，C5还需付出怎样的努力，他们还需付出怎样的艰辛。

寒冬已过，春天终于来了！春是一年之计，也是大地复苏，万物生长，新生命的开始。而C5虽然经历了诸多风光时刻，但我们实际上才刚刚起步。就象一个新生命，稚嫩，鲜嫩，而又充满灵气。音乐的海洋美丽无边，而我们只是才刚刚跨上那秀美的岸堤，去眺望那无尽的美，离投身音乐的汪洋去自在地畅游还有很长的路要走。而C5现在所处的时刻，恰似新生命的萌芽，如同春日的拂晓，朦朦的，慢慢地等待灿烂阳光的普照，遍野花朵的绽放。

“翠堤春晓”一语概括了C5的今天，也预示着美好的未来。C5也借此春暖花开之际，满怀热情，满怀希望，满怀感恩地向社会大众推出C5“翠堤春晓”年度总结音乐会，与大家共同分享，见证，检验C5一年来的奋斗成果，也借此回馈各界朋友们一直的关心，陪伴和鼓励。

来吧，让我们和C5一起，欢唱那赞美太阳，赞美新生命的歌，让C5的歌声，让春天的歌声凌空飞扬！Sing，Sing，Song of Spring ！

备注：

C5年度春季音乐会作为加拿大亚裔传统月的活动之一将于5月27日（周日）下午6:15在Woodroffe United Church (地址207 Woodroffe Ave.)举办，详情及购票请参见亚裔传统月活动官网

http://www.asianheritagemonth.net/pages/events/2018.php?form=124&year=2018