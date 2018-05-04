大统华超市创办人李罗昌钰及CEO李佩婷 荣获加拿大零售协会2018年度Grand Prix开拓者终生成就奖

拥有25年历史，经营道地亚洲商品的加拿大连锁超市获颁殊荣

多伦多2018年5月1日：加拿大零售协会（RCC）隆重宣布：大统华超市创办人李罗昌钰及CEO李佩婷荣获2018年度加拿大Grand Prix开拓者终生成就奖。

加拿大零售协会颁发的加拿大Grand Prix开拓者终生成就奖，旨在表彰为加拿大零售和杂货业提供杰出服务、做出了卓越贡献的个人或家庭。获奖者需要具备关爱社区和诚实可信的精神。无论是在产品的选择或是对公司的管理，都能体现对于不断创新的执着。

从1993年第一家大统华开店起，25年来，李罗昌钰凭着自己的远见卓识，和团队一起通过不懈的努力，创造出无可匹敌的真正亚洲味之美食体验。2014年李罗昌钰退休，长女李佩婷接任CEO，接手了母亲打造的坚实基业，并进一步发展壮大。从接任之日起，李佩婷本着以人为本的精神，积极推动赢的文化，满足了消费家庭日益增长的对优质商品的需求。如今的大统华已成为加拿大最大的亚洲超市，到2018年底，会有至27家分店遍布全国。大统华也已成为广受认可的全球最佳亚洲连锁超市之一。

“在大统华庆祝25周年之际，加拿大零售协会非常荣幸的颁发给这对杰出的母女团队开拓者终身成就奖“，加拿大零售协会总裁兼CEO Diane J. Brisebois 说，“她们都展现出一种卓尔不群，不屈不绕的热情，通过在零售业致力于为消费者提供高品质的产品，在文化层面满足了亚裔家庭独特的食品需求。大统华超市激励着所有零售同业，让他们也能不断进步，服务越来越多的移民家庭。

除了李罗昌钰及李佩婷外，还有来自加拿大各地的杰出人物获得过该奖项，包括Mother Parkers Tea & Coffee的CEO Paul Higgins Jr. 和Michael Higgins，上一届的得奖者为Longo’s的总裁兼CEO Anthony Longo及其家族。

加拿大零售协会将于2018年5月30日下午5:30至8:30（加东时间），在多伦多会议中心举行加拿大Grand Pix新产品颁奖晚会，届时将会为李罗昌钰及李佩婷颁发开拓者终生成就奖。欲知更多详情和购买门票，请浏览 www.rccgrandprix.ca/gala-tickets

加拿大Grand Pix 新产品颁奖晚会将会在加拿大最大的零售业会议─STORE 2018的第二天闭幕仪式中举行。超过80名发言者和超过2500名的北美零售业领军人物将会云集于此。从5月29日到5月30日，大会将邀请各媒体出席并报导STORE 2018的活动实况。欲知更多详情和购买门票，请浏览 www.storeconference.ca/tickets

大统华超市简介：

1993年，李罗昌钰分别在卑诗省本那比和列治文开设了大统华最早的两家分店，为温哥华的移民家庭提供了一个食品和杂货一应俱全的超市，让他们有了家的感觉。到2018年底，大统华将会开设至27家分店，继续成为加拿大最大的亚洲超市。作为家族经营的超市，T&T代表了李罗昌钰两个女儿的名字-Tina（李佩婷）和Tiffany。大统华于2009年加入Loblaw集团。2014年李罗昌钰退休时，李佩婷接任CEO。她宣布将继承母亲的事业，并立志将这家对移民充满亲切感的家族企业提升到更高的领域。

加拿大零售协会简介：

零售业是加拿大最大的雇主，有210万加拿大人在该行业工作，每年发放超过760亿的工资和员工福利。2017年的核心零售额（不含交通工具和汽油）为3690亿。加拿大零售协会（RCC）会员的销售额占本国零售额三分之二以上。加拿大零售协会是一家非营利性的、由行业资助的协会，代表着遍布全国各个社区中的小型、中型及大型零售企业。作为加拿大“零售之声TM”，该协会代表着超过45,000多家门店，全面涵盖了零售业态的各种类型，如百货商场、杂货店、专营店、折扣店、独立零售商和在线商家。

RetailCouncil.org

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