【加拿大肝脏基金会专栏】與肝病共生：曲折與轉折（下）



（接上期）原發性膽汁性膽管炎及自身免疫性肝炎令費伊的肝臟迅速惡化，她很快就被列入了活體捐獻者移植的等候名單上。

“有42個人願意捐出肝臟來拯救我的生命”，費伊說。費伊29歲的兒子克雷格是第一個接受捐肝測試者。結果顯示，他是一個匹配的活體捐贈者。克雷格可以捐出他的一部分肝臟以挽救母親的生命。

然而，接下來的事情也極之挑戰與困難：克雷格雖然非常健康，但需要在六周內減掉40磅，以令他的肝臟保持最佳狀態進行捐贈。

在醫生的指導下，克雷格的急速減肥效果顯著。2015年8月，在61歲生日時，費伊在並行手術（切除捐贈者的肝臟與移植給患者的兩項手術同時進行）中成功地接受了克雷格65%的肝臟。盡管仍然有並發癥，手術後費伊的生活和健康奇跡般地恢復了。

“這是我一生中最有成就感的決定之一，”克雷格說。“考慮到我可以拯救一個人的生命，作出這個決定並不困難。”

這一艱難的經歷對某些人來說似乎令人心碎，但費伊仍然心存希望和感激。

“我和家人對我們從醫學界和加拿大肝臟基金會獲得的寶貴信息印象深刻，”費伊說。“加拿大肝臟基金會為研究和教育提供支持，而令醫生得以診治肝臟問題，挽救生命。對此，除了‘謝謝’我沒有其他的言語可以表達感激之情。”

對於如何幫助那些受肝病所困者，和那些照顧患者的人，費伊表達了自己的希望：“希望更多的人註冊成為器官捐贈者，一個捐贈者可以拯救多達八個人的生命，”費伊說。“另外，如果您患有肝病，請找有相似疾病經歷的人聊聊。分享你的故事需要勇氣，但它對於分享者及聆聽者來說都有積極的意義！這點非常重要。”

如費伊所建議的，您可以加入我們的病友支持網絡，一個全國性的、供病友們相互分享和鼓勵的互助網絡。了解如何加入，請訪問我們的網站www.liver.ca .

為肝臟健康動起來

帶上你的家人，一起參加渥太华的“為肝漫步”健走/慢跑活動。

時間：2018年6月9日星期六，上午10:30- 下午12:30

地點：Vincent Massey Park, Section E (Heron Rd, Ottawa)

咨询及联系:

MeghannDarroch，mdarroch@liver.ca.