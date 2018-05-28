为桥牌搭建一座希望之桥 桥牌大师乐兵与渥太华桥牌运动的兴旺发展



桥牌与象棋、围棋一起并称为“世界三大智力运动”，素有“大脑健美操”之称。桥牌是一种能够有效促进健康的游戏性智力运动，它可以延缓衰老，甚至使多年的脑动脉硬化症状逐渐减轻。根据欧美发达国家调查报道，长期从事桥牌运动并享受其快乐，能使老年人的大脑细胞活力增加，脑萎缩进程明显延缓，大大降低了老年痴呆症的患病风险。

与此同时，桥牌也是一种精确、科学的运动，它能够有效地锻炼人的反应能力，增强人的思维能力，提高人的沟通与协作能力。2008年10月3日，首届世界智力运动会在中国北京举行。运动会设立了5个大项35个小项，包括桥牌、国际象棋、围棋、中国象棋、国际跳棋这5项运动。其中桥牌是智力运动会的重头戏，参加桥牌比赛的运动员多达2642人，超过其他4个项目的总和。

ACBL是美洲定约桥牌联盟，在美洲共分为25个区，据统计，经ACBL认可的比赛每年超过1千场，参赛者在比赛中既可以参与竞赛，也可以累积个人积分。其中，ACBL每年春夏秋三季在北美各大城市轮流举行的三次北美桥牌锦标赛（NABC）最为引人注目，吸引各路高手。除此此外，还有25个桥牌赛区的区域性（regional）比赛，和以城镇为中心的地区性（sectional）比赛。可以说，无论作为一项智力游戏还是竞技体育，特别是在北美，桥牌已经成为我们生活的一部分。

2018年5月6日，由哈尔滨工程大学加拿大校友会主办的“旭日房车杯”首届加拿大高校桥牌联赛，在多伦多举行。本次比赛共有26个高校队和高校联队一百多名桥牌爱好者参加了比赛。本次比赛，吸引了十几位加拿大ACBL桥牌大师，他们加盟各个不同的队伍，可见此次此次比赛的水准之高，比赛采用瑞士移位赛制，经过7轮近八个小时的较量，由乐兵领队的渥太华中国校友会队取得了比赛成绩第一名，但根据比赛规则，贴分后的总分第一名是华中科大喻园队。比赛结果，多伦多华中科大喻园队获得首届”旭日房车杯”高校桥牌联赛冠军，获得金牌，并捧得流动大奖杯。渥太华中国校友会队获得银牌，多伦多东北大学队获得铜牌。

渥太华的牌友们在欢呼雀跃，热烈祝贺的同时，也深感欣慰，看到多年的努力终于得到了回报。因为无论是乐兵还是他的搭档路永军，他们的水平，配合和稳定是不言而喻的，如果另外两个队友不能顶住压力、稳定发挥，全队的成绩肯定要大打折扣。正是这一点，让渥太华的牌友一夜之间突然发现，努力是会有收获的。

渥太华的桥牌活动早在多年前就开始了，但仅仅是作为一项智力游戏而不是智力竞技体育。牌手都是80/90年代中国桥牌热时出于兴趣和爱好而学会的。随着改革开放，大批学者和知识分子来到北美，多年努力之后，生活逐渐安定，或出于兴趣爱好或出于休闲娱乐，于是一些‘趣味相投’之士周末在中文学校便摆下牌桌，于红黑纸牌之间你来我往，攻防交错。

高手的介入就像一粒石子投进水里总会带来阵阵波动。路永军就是这一粒石子。目前渥太华的桥牌微信群有50多人，路永军被牌友们称作‘路司令’，也是这个准俱乐部的‘管家掌柜的’。而真正为牌友打开现代桥牌的那扇窗，把牌友从娱乐桥牌引入到竞技桥牌的无疑是乐兵大师的到来。关于乐兵大师，我们先看看他头衔和业绩：

● ACBL (American Contract Bridge League) 北美牌联红宝石终生大师

● 2008加拿大全国锦标赛imps双人赛冠军，

● 2009年北美春季锦标赛North America Pairs双人赛A级第13名，

● 2009年加拿大全国锦标赛A组队式赛进入前八名

● 多伦多地区赛多次冠军得主

近两年的成绩:

● 2017年7月与渥太华牌友路永军搭档夺得在多伦多北美夏季锦标赛A组双人赛冠军。

● 2018年3月与渥太华牌友路永军搭档获得渥太华地区锦标赛A组双人赛冠军。

● 2018元月多伦多新年锦标赛A组双人赛与年仅17岁的加拿大国家青少年队队员Jacob Freeman 搭档获得A组双人赛冠军。

● 3月底与年仅15岁的加拿大国家少年队华裔女牌手Cindy He搭档获得多伦多复活节年度大赛A组双人赛第3名。

另外，乐大师还是北美桥联(ACBL)授权持证桥牌教师之一。

渥太华人杰地灵是个卧虎藏龙的地方，因此也有不少桥牌高手‘在此隐居’。但像乐兵大师这样执着，热忱又如醉如痴的人并不多见。但乐兵的热情的的确确感染和正在感染着越来越多的人，这是牌友们有目共睹的事实。女队的成立和她成长的经历就说明了这一点。女队的发起人和掌门人是位牌艺高超，风度翩翩又极具女人风韵却早已年过半百的‘老人’。女队除了掌门人和她的搭档是久经沙场的老将，其它队友要么天资聪慧但初入牌门；要么虽侵润牌场多年却依旧混沌朦胧。会打牌的人都知道，牌场上的两对4个人首要的不是绝对水平的高低，而是两对之间的落差不能太大。对于这一切，女掌门人心知肚明，但她能够放下个人的名誉得失，不怕失败，不怕困难的勇气实在令人钦佩。这次高校杯，女队也参加了比赛，虽然没有骄人的成绩，但她们的勇气和情怀依然令牌友敬佩。

除了自己参加比赛，乐兵近几年在青少年牌手的培养方面做出了很多努力，这些努力也是卓有成效的。目前在多伦多，渥太华，滑铁卢三地以华裔青少年为核心桥牌教育培训已经出现了欣欣向荣的局面，涌现出一批优秀华裔青少年牌手，并正在成为加拿大青少年桥牌的主导力量。今年选拔出的加拿大国家U16(16岁以下)少年队队员竟然是清一色的华裔少年，这支队伍完全可称为”加拿大中华少年队。U21(21岁以下)国家青年队中也有一半队员为华裔青少年。他们将代表加拿大参加今年8月在中国苏州举行的世界青少年桥牌锦标赛。这既说明桥牌这项智力竞技项目特别适合华裔青少年，同时也展示目前的局面已经给华裔青少年在桥牌项目上取得成功创造了良好的机遇。

毫无疑问，本次高校杯是一次机遇和挑战，它会推动渥太华的桥牌走向一个新的高度。关于俱乐部的发展，乐兵大师给出了他的建设性的建议：

“面向华人社区宣传桥牌，将桥牌的普及与提高相结合，提高牌友竞技水平，参与北美与加拿大主流社会桥牌的竞争并取得成绩，从而向社会展现华裔群体的素质与文化形象。

娱乐是人们享受生活乐趣的一项重要部分。对娱乐的选择即有休闲式，也有竞技式，争强好胜是人类的天性之一。桥牌的乐趣正是将娱乐与竞技柔和在一起，最大程度地满足了人们精神生活的需要。现代桥牌起源于北美，是北美的主流文化之一。而桥牌中大量使用的逻辑推理与数字推算又特别适合善于思维的华裔知识群体。将学习与参与桥牌活动作为一种娱乐生活内容，是华裔知识群体将自身优势与融入北美主流文化相结合的明智选择。”

打桥牌需要运用数学、逻辑学、心理学、运筹学，并发挥个人的智慧与技巧，忠实而灵活的配合叫牌体系；同时桥牌崇尚公开、公平、公正的体育精神。桥牌在上千种牌戏中之所以长盛不衰、独树一帜，其真正原因在于其本身具有相当强的科学性、知识性、趣味性及挑战性，是对人类智力的挑战。在它的背后蕴涵着丰富的、科学的哲理，渗透着哲学的思想。以上是对桥牌的高度的概括和总结，也是它的魅力所在！但所有这些还都是桥牌表面的东西，其实，桥牌更深层的作用是在于牌手的人格的修炼。得大师之衔易；得大师之实难！桥牌打到最后比的是人品和牌品，而搭档和队友之间的团队精神更是优秀牌手的基本素质和胜利的基本保证。

桥牌的魅力让喜欢它的人欲罢不能。初学者可以用它消磨时光；高手的对局可以让人体验生活中畅快淋淋的感受。一方面，桥牌能考验一个人的分析和判断能力，锻炼你的智慧；另一方面，牌里/理人生，对生活的启迪更是方方面面。

渥太华中国校友会供稿

(郭建平 文）