“京剧周末三重奏”圆满结束



由“秋生社”在Arts Court Theatre主办，一连3天的戏剧图片展，折子戏和音乐公演，以及京剧工作坊，成功地向渥太华观众介绍和推广了中华文化的瑰宝之一“戏曲艺术”。第一天的开幕展，向观众展示了西人摄影师Simona Gagliostro女士的一幅又一幅的巨型图片，捕捉了演员台前幕后的倩影，配上戏服，头盔和戏鞋的点缀以及戏剧化装过程的视屏。让观众从不同的角度进入了戏剧千变万化的迷离世界。

第二天的折子戏和音乐汇演，节目丰富，名家汇聚。首先出场的是著名男旦刘伟亮先生担纲主演的京剧“廉锦枫”。他手挥长竿杨线，脚踏涛涛海浪，眺望茫茫海天，边唱边舞，钩取海参。清纯脱俗的气质和亭亭玉立的造型颇具梅派神韵。

音乐由传统转至现代，三名多伦多小梨园的青年舞者分别扮演鱼和蚌，中西合璧。她们婀娜优美的舞姿，美伦美奂，立刻把观众引入想象的海底世界。然后，爱乐合唱团员手持“水旗“，轻波逐浪地缓缓上场，伴唱一曲京味十足的名段来叙述“廉锦枫”在海底看见的奇珍异物。演员们的合作充分体现了女主人公在艰难的环境中对母亲的体贴孝顺，亲切感人。

青年古筝演奏家黄雨彤小姐独奏两首名曲，音调古朴典雅，婉转悠扬，宛若一幅清新韵染的水墨画，真是余音绕梁，令观众大饱耳福并报以经久不息的掌声。

沪剧名段“家”由多伦多戏曲名家许凤泽先生携名票郑霖女士合演。他们嗓音醇厚自然，咬字清楚，唱腔流利，声情并茂。台风稳重大方，扮演的人物栩栩如生，极富感染力，获得观众一致好评。

从温哥华远道而来的著名京剧表演艺术家，国家一级演员李晓芙老师率名票缪玉华女士联袂合演昆曲“牡丹亭”中的“游园”一折。两人的扮相光彩照人，表演细腻传神，台风一丝不苟，舞台调度漂亮考究，可见功底深厚，千锤百炼，充分表达出昆剧艺术高雅浪漫的舞台神韵，令观众大开眼界，赢得热烈的掌声。

压轴是一出歌舞并重的尚派名段“双阳公主”，刘伟亮先生与丝路花雨的两位舞者手持马鞭，快步流星出场，生动的刻画骑马奔驰中的各种舞姿和亮相，可谓人马一身，有声有色，效果颇佳。刘先生和蒙特利尔青年舞蹈家Oliver Koomsatira最后的“对枪”把整个戏推至高潮。他们配合默契，打的干净利落，观众报以彩声赢堂。

最后一天，虽然天降冰雨，但不减热情的中西人士参与由李晓芙老师主讲和刘伟亮先生现场英语翻译的京剧工作坊。通过李老师和高徒缪玉华的讲解和示范，把京剧的基本元素“唱念做打”与参与者相互沟通和亲身体验其中的奥妙。尽兴地结束了这次别开生面的京剧周末。