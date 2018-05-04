周日不能错过的大型合家欢 OCCSC第八届”社区欢迎日”！

为了提供更好的服务、协助渥太华的移民安居乐业，渥太华华人社区服务中心邀请渥太华市长及议员们，联合30多个社区伙伴，于5月6日(周日)盛大推出第八届“社区欢迎日”带来丰富多彩的节目、实用的资讯和老少咸宜的娱乐活动。

•时间：5月6日(周日)下午1点–4点半

•地点：All Saints Catholic High School (5115 Kanata Ave， Kanata)

•免费活动、免费停车、不限身份

市长合影，排队请早:

这是本中心第八屆举办此活动，市长Jim Watson非常支持，不但每年来开幕，并与数十个家庭合影留念，还带来抽奖礼物，今年Kanata地区的省议员及两位市议员也都会加入。合影时间为1:20pm-2:00pm，欲合影者请于1:00pm前抵达排队， 依序拍照。

华人家庭照顾者服务

家人背后最坚固的后盾

“这个世界上只有四种人：那些一直是照顾者的人;那些目前是照顾者的人;那些将要成为照顾者的人和那些将会需要照顾者的人。”—前第一夫人罗莎琳•卡特。

什么是照顾者？说得具体些，这里的照顾者指“家庭照顾者（Family Caregiver）”，澳大利亚弗林德斯大学教授Anderson、Linto和Stewart-Wynne将家庭照顾者界定为“与患者生活在一起，主要负责患者家庭照顾的人”。美国学者Harris在他的著作Aging Sourcebook里，细化了Anderson等人对家庭照顾者的定义，在他们原有定义的基础上写到：那些为其老年父母、亲戚朋友提供照顾或其他形式的支持服务的人。2000年美国家庭照顾者支持法案为家庭照顾者下的定义是：在居家环境下负责为需要照顾的家庭成员提供经济、生活和情感照顾的人。加拿大照顾者联盟则将其定义为：在家庭成员或朋友由于身体、认知或心理状况等原因无法自理时，无偿提供长期护理和协助的人。由此我们总结出有关家庭照顾者定义的几个关键词：亲朋好友，提供照顾，无偿，长期。

根据加拿大统计局的调查显示，仅在2012年就有800万加拿大人（占15岁以上人口的28%）为患有长期健康状况，残疾或与衰老有关问题的家人或朋友提供照顾。在这些家庭照顾者中，39％主要照顾自己的父亲或母亲，8％照顾配偶或伴侣，5％为子女，剩下的48％照顾其他家庭成员或朋友。每周照顾父母的平均时间为4小时，照顾其他亲朋好友为3小时。相比之下，照顾孩子和配偶则需要高达每周10小时和14小时。在安大略省，有大约330万人口是家庭照顾者，占全省人口的29％。其中53％（180万）的照顾者是女性，47％（150万）是男性。

在主要向父母提供护理的家庭照顾者中，30％表示是由于老年人自身的衰老或虚弱需要照顾，其次是心血管疾病（12％），癌症（11％）和阿尔茨海默氏症或痴呆（7％）。在照顾配偶的照顾者中，癌症是最常见的原因（17％），其次是心血管疾病（11％）和其他神经系统疾病（9％）。10名照顾者中至少有3名需要为家人进行药物治疗，如胃管喂食，伤口护理和注射等。

加拿大人口老龄化也加剧了对家庭照顾者的需求。到2030年，老年人预计将接近人口的四分之一，而百岁老人的人数预计将从6，900增加到15，000以上。而且这些老年人的寿命会更长：65岁时的平均预期寿命分别为女性22.0岁，男性19.2岁（分别为87岁和84.2岁），而这一数据在1981年仅为19.0岁和14.7岁。

随着家庭照顾者的普遍化发展，政府和社会也开始关注到这一默默付出的人群，从调查中我们也发现了困扰家庭照顾者的一些问题和挑战，我们将在下一期文章中阐述，敬请关注。同时，渥太华华人社区服务中心也提供针对家庭照顾者的相关服务和支持，如需了解更多信息，请拨打电话(343) 996-1825，也可邮件至wendy.tang@occsc.org或yangjie.jin@occsc.org。

（渥太华华人社区服务中心）

重要通知：

渥太华中文电台fm97.9节目时段增加：每星期三晚上7:00到8:00将重播上个周日晚第一个小时的节目，星期四晚7:00到8:00重播上周日晚第二个小时的节目，星期五晚上7:00到8:00重播上周日晚我们最后一个小时的节目。我们的直播节目仍然是每周日晚8-11，欢迎大家通过收音机和手机应用来现场收听。

本周日节目预告：

8点：北大120周年校友会专访

9点，北大校友会征文选读

9点半：母亲节

10点：In-TAC求职服务

10点30：小说联播：不吃土豆的日子

在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa 网站上（http://www.chinradioottawa.com/）现场收听我们的国语节目。

全新免费手机app下载:CHIN Radio Ottawa；另外，我们第一个小时的节目会在接下来的周三晚上7-8点重播，第二个小时的节目在接下来的周四晚上7-8点重播，第三个小时的节目在接下来的周五晚上7-8点重播。

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