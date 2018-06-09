2018.6.9复旦校友会 和上海群 在Bate Island聚会

各位朋友，夏季要来到了。经多方考虑，今年我们复旦校友会将在下周六相聚，还是在我们以前的那个“宝岛”上。

时间：

2018年6月9日(星期六)，11：00-15:00左右。

地点：

Bate Island。此岛在Ottawa和Gatineau之间，位于Champlain Bridge的中段下面。沿Island Park Drive往上。可开车，骑自行车去；也可乘11路或16路等巴士，在Island Park Dr.下车，然后沿右往北走，约20分钟。地图可见：

https://tinyurl.com/yauncwae

内容：1）聚餐；2）聊天、棋牌活动等。也欢迎提供其它活动建议。这次也邀请另一个群—上海群有兴趣的朋友，以及任何对复旦或上海友好的朋友参加。我们会提供一些熟食和西瓜、餐具、饮料。各个家庭也带点东西共享；单身的可以不一定带，我们多准备一点就行。欢迎同乐，享受美食，沐浴阳光，增进友情。

望能提前报名一下，以便我们准备。

首选请用Email联系：fudan.ottawa@yahoo.ca；

其次也可电话：613-366-3008。

顺致夏安。

复旦大学渥太华校友会