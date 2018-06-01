加拿大首都地区中国和平统一促进会 第七届常务理事会改选纪实



五月十二日下午5：00“加拿大首都地区中国和平统一促进会”在“梅园餐馆”举行了两年一次的常务理事改选会议。

会议由上届秘书长曲玟龙先生主持，他宣布和统会第七届常务委员会常务理事改选会议开始。

(一)首先请上届执行主席郭玉秋女士做过去两年来的工作总结报告。

郭女士讲到：和统会本着团结更多同胞，向加国人士宣传我们的理念，使得更多人的认同：台湾是中国不可分割的一部分，使其回归祖国是我们海内外所有炎黄子孙的愿望和努力目标。为此我们从2016年5月至现在两年来，和其他社团共同组织了：2016年，2017年的夏，秋季郊游活动。2017年的春节聚餐，2018年的“兴旺旺迎春晚会”等一系列活动。通过这些活动促进了我们和其他社团的联系，同时也扩大了我们的影响力。

在中国共产党第十九大召开之后，和统会于2017年11月5日召开了“十九大畅谈会”，14个社团负责人参加了会议，大使馆王明清一等秘书参加。近60人的与会者，使得会场座无虚席。大会由秘书长曲玟龙主持。会议上王明清秘书做了报告，执行主席郭玉秋在会议开始及结束时谈了对中国未来发展的展望并充满了必胜的信心，大会发言者踊跃。会议成功召开，使得海外华人对祖籍国更加关心，热爱，对统一台湾充满信心。

(二)接着是共同主席佟春做的两年来的财务工作报告。财务工作很繁琐，但是佟春工作细致任劳任怨，使得财务管理清楚无误，获得好评。

(三)会议的下一项是选举新一届常委，首先是大家自我介绍。

陈劲：来加29年，曾经工作过的地方：渥太华公民报，加华侨报，加拿大国防部空军部，曾任Cutebid Canada Inc.首席执行官CCO，国会自由摄影师（1996-2001年），参议院议长办公室专职摄影师（2001-2012年），地产经纪（2001-至今）。曾获2008年全加华人十大优秀青年奖。积极参与各种华人社区活动，积极回馈社会，热诚为华人社区的新老移民的安居乐业提供良好服务。来自福州，比谁都希望台湾回归祖国，并为此愿尽心尽力。

承昊阳：卡尔顿大学电脑科学毕业，曾开电脑公司数年。现经营房地产及网络销售。曾获2008年全加十大杰出青年奖。虽然幼年时来到北美，但仍心系祖国，希望中国发展富强。愿为中国统一尽自己力量。

郭玉秋：毕业于哈尔滨医科大学，来加后开了中医诊所“神农参茸药行”已30年。曾连续12年被选为“中华会馆”理事，并任“加华侨报”主编，社长。在渥太华成立第一所教授普通话及汉语拼音的“华夏中文学校”，即现在的“欣华中文学校”和“首都中文学校”的前身。参与组织成立华人社团联合会，即简称的“华联会”，是三位注册法人之一。23年前成立东北同乡会。参加和统会12年，是和统会三名注册法人之一。曾获“安省模范公民”奖，“英女王登基五十年金奖”。关心时势变化，关注台海局势希望为两岸统一尽自己力量。

马国杰：广东医药毕业，缅尼托巴大学药学系学习。缅省，安大略省执业药剂师。服务二十多年，从未有过差错，从未有过不良操守。得过无数奖励。

曲玟龙：来加近20年，曾在IT，医院就职，现在联邦政府工作，并有自己的会计事务所。上届的常委理事，希望继续为中国统一大业尽力。

佟春：毕业于重庆建筑工程学院土木工程系。在国内一直任大学教师，副教授。現任：首都地区中国和平统一促进会共同主席。

在加生活已18年，积极参加很多华人社团活动，致力于宣传中华文化、促进文化交流。为促进祖国统一大业和中华民族伟大复兴进行不懈努力！

姚胥福：毕业于上海师范学院数学系。一直任教数学教育。退休后在加生活已近三十年，现任渥太华浦江之友常务副主席、渥太华中老年联谊社共同主席、渥太华华人社团联合会理事，愿为促进祖国统一大业和中华民族伟大复兴进行不懈努力！

姚争：1967年毕业于上海师范大学中文系。2001年于上海工会高等职业学院退休，是副教授。2013年来到加国渥京，现担任本和统会共同主席、联谊社共同社长、加中文化艺术协会文秘、积极参加社区活动，写出近百篇报道，反映华人华侨精神面貌。

周万方：1965年毕业于北京矿业学院，曾在西南大三线工作，并于1999年在焦作大学退休。2000年来到加拿大后，积极参与华人社团活动。曾多次参加国内外和平统一大会，为中国和平统一大业作出了自己的微薄贡献，并愿为实现中国的完全统一继续作好自已力所能及的工作。

大会对第七届常委进行表决，其结果一致通过，九人为第七届常务理事，共同主席。会议缺席一人但达到法定人数。

(四)选举执行主席，由于只有一名候选人，大家鼓掌通过：郭玉秋当选为第七届常委会执行主席。

(五)由新选上的执行主席带领大家召开常委会议，并对常委工作进行分工。在得到集体通过后，新一届常委会分工如下：

执行主席：郭玉秋

秘书长：曲玟龙

财务：佟春

宣传：陈劲 姚争

体育：周万方

娱乐：承昊阳

总务：姚胥福，马国杰。

大约6：30分会议结束，大家怀着希望，祝愿祖国早日统一，我们将为此竭尽全力。

文：郭玉秋

摄影：陈劲