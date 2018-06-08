2018加拿大第66届郁金香节 —中国日开幕式隆重举行

2018年5月13日中午，艳阳高照！加拿大首都渥太华的 Aberdeen Pavilion Lansdowne Park 人流如织，熙熙攘攘。在金顶的大厅里，各种以郁金香为主题的摊位栉比鳞次、琳琅满目。五个白色少女塑像，穿着由五彩缤纷郁金香编成的长裙，美得令人心醉！引来不少游客连连合影。五棵郁金香“大树”，连接束束花朵，直指穹顶！正中的舞台早己布置妥当。台下前两排贵宾席整齐有序。后排是张张圆桌，铺着白色或紫色的桌布，每桌上都有一盆郁金香花盛开，十分应景！由中华人民共和国驻加拿大使馆、中国驻多伦多旅游办事处、中加文化艺术协会（渥太华华星艺术团）、国酒茅台加拿大公司和郁金香节组委会联合举办加拿大郁金香节-中国日的开幕式将在这儿举行

12点30分，佛光青年鼓乐队四位鼓手气宇轩昂，擂响法鼓迎宾！那响亮的鼓声，利落的身手，让人感受到博爱和坚定！四位年轻的主持人走上舞台：彭文生、刘栩岑、孙正一、徐光姗，或帅气或靓丽。他们用娴熟的国语和英语，向全场来宾问好！欢迎大家前来参加加拿大郁金香节-中国日的开幕式！接着，表现中国各民族风情的舞蹈纷纷上场。金玉舞蹈队的“太阳出来了”富有海南黎族特色。海燕舞蹈团的少儿维吾尔族舞蹈“可爱的女孩”伶俐活泼。丽都旗袍舞队的“夜来香”妖娆，大都学院的傣族舞蹈“鱼儿”，女孩们黄衣绿裙，真似鱼儿在碧波中嬉水。丝路花雨舞蹈团的古典水袖舞构思新颖，“平湖秋月”传统丝竹却由钢琴独奏。三位舞者穿着淡粉墨色的雅致舞服，那长长水袖，时而飘飞，时而低挥，中西合璧，诗情画意。而欣华舞蹈团的“走马草原”则充分展示了蒙古女子的大气、洒脱。

1点30分，四位主持人隆重地向全体观众介绍今天的贵宾：中华人民共和国驻加拿大特命全权大使卢沙野先生，加拿大联邦参议员胡子修先生（Victor Oh），加拿大国会议员莫娜•弗婕（Mona Fortier）女士，渥太华市长万晋思（Jim Watson）先生，加拿大郁金香节董事会主席亨利•斯托加德（Henry Storgaard）先生，中国驻多伦多旅游办事处主任杨文婷女士，中加文化艺术协会理事长、渥太华华星艺术团团长张志刚先生，中国茅台加拿大公司董事长马君强先生，郁金香节总经理米歇尔•高杰（Michel Gauthier）先生，以及来自中国驻加拿大大使馆的各位官员，中国驻多伦多旅游办事处的各位领导和来自多伦多，蒙特利尔和渥太华社区侨领。全场以热烈的掌声欢迎贵宾们的来到！

中华人民共和国驻加拿大特命全权大使卢沙野先生首先致辞。他热烈祝贺加拿大郁金香节-中国日的开幕！他指出2018年是中加旅游年，希望有更多的加拿大人去中国旅游，了解中国日新月异的发展，了解一带一路的重大意义。同时希望更多中国旅游者来加拿大观光。让中加人民的友谊更加巩固！加拿大国会议员Mona Fortier女士代表加拿大旅游部长祝贺郁金香节-中国日活动。她用中文向大家问好并表示感谢。她说很高兴参加郁金香节中国日的开幕式！希望中加两国的经济、文化等各方面交流合作日益密切和加强！加拿大联邦参议员胡子修先生在讲话中强调在2018中加旅游年的五月，此刻的加拿大郁金香节中国日开幕式意义非凡！希望以此为契机，让中加两国人民加深了解，在各方面发展合作！渥太华市长Jim Watson祝贺加拿大郁金香节中国日开幕式隆重举行。他代表渥太华人民欢迎广大中国旅游者，来到加拿大的首都观光游览。加拿大郁金香节董事会主席Henry Storgaard先生讲话，他热情洋溢地希望美丽的郁金香，将成为中加两国友谊的纽带和桥梁！让2018中加旅游年成为新的里程碑！

随后，贵宾们共同为舞狮点睛并揭晓一款以“中加友谊”命名的郁金香。新华社、人民日报、中新社、加拿大国家广播公司和《渥太华生活杂志》等中外媒体记者进行了现场采访报道。

随着震撼的锣鼓声，五头雄狮跃上舞台。大红狮威武、蓝毛狮霸气、金毛狮高贵、绿毛狮凶猛、紫毛狮灵动。点睛后的雄狮圆睁双目，摇头吐舌，直立扑腾，还跳下舞台与观众们互动。最后抛出一阵“白菜雨”，寓意吉祥！恭喜发财！

接下来由渥太华华星艺术团旗下各文化团体，为大家表演了包括声乐、舞蹈和器乐等节目。演出延续近5个小时。让参加中国日的上千观众充分享受到了中国文化的巨大魅力！

歌曲方面：故乡的旋律歌友会的刘铭惠女士之“茉莉花”高亢悠扬！爱乐合唱团的小合唱“好日子”、男声合唱“走在乡间的小路上”、男女二重唱“我和我的祖国”，歌声训练有素，充满情感，无不体现出华人华侨对祖国的热爱！中国各民族舞蹈继续争奇斗艳！

舞蹈方面：欣华舞蹈团的“太阳鼓”，苗族银饰亮丽。海燕舞蹈团的“孔雀飞来”，表现傣族少女的优雅！东方舞蹈团的大都学院的新疆舞“舞动青春”，更让人感到浓郁的塞外风情！

乐曲方面：思雅筝乐团的“倒垂帘”演绎了广东音乐的明朗流畅。子婵国际艺术学院把古筝、空竹、琵琶、声乐，巧妙结合，匠心独运，相互衬托，令人惊叹！

特别要提到东方舞蹈团的新编现代舞“终于等到你”，黑色紧身服勾勒婀娜，柔美手臂动作精准，翻滚跳跃十分矫健！该团的古典舞“水袖长舞”也颇见功力！其小演员演唱的“茉莉花”纯真动人。加华文化中心腰鼓队的“东方鼓韵”如铿锵玫瑰！煞有气势！舞蹈队的旗袍舞“招待”妩媚。而花样年华旗袍队的“花好月圆”，则完美彰显中国女子之高贵典雅，摇曳生姿！天天中文学校的幼儿舞蹈“摘果子”，憨态可掬，稚气天真，极其可爱！

中华戏曲也是国粹！孟伟越剧社的“十八相送”，俊秀扮相，潇洒台步，深情演唱。渥太华戏曲乐园的茜雪女士演唱京剧“桃花村”，经过京剧名家赵群教授的重新编排，更加使唱腔宛转清脆，分外动听！姚争、松林的戏曲联唱：沪剧纯朴、越剧轻快、黄梅戏流畅。

在演出休息时，中国茅台加拿大公司提供的茅台美酒、各式饮料及众多佳肴，让来宾边吃边聊，十分惬意！从中国北京请来的手工艺艺术家王保罗、郑旭晔和王兆庚在现场为大家展示了雕漆、内壁画和烫葫芦等非物质文化遗产。

最后渥太华新桥舞蹈俱乐部的“今夜无眠”如一朵朵红色祥云，为今天的开幕式划上圆满句号。

全体演职人员涌上舞台，簇拥着展开的横幅：“渥太华华星艺术团”，欢乐合影！谁都想把这灿烂笑容，定格在这美好瞬间！

加拿大郁金香节系北美春季规模最大的年度性花卉和文化节庆活动，迄今已举办了66届，每年有超过300万株郁金香在此竞相绽放，吸引数十万游客前来观赏。从2007年起，郁金香节组委会每年都邀请各国驻加使团和各族裔社区参与，以多种形式展示各国文化。

今年中国驻加使馆再次统筹协调各方，在为期10天的郁金香节期间举办中国旅游宣介、非遗手工艺展示、书法、绘画表演和多场文艺演出活动。

记者从郁金香节组委会了解到，2019加拿大郁金香节将举办以中国为主题的相关活动。让我们在2019年的郁金香节再见！

文：姚争

图：DUKE,崔毅