【加拿大肝脏基金会专栏】43歲至73歲，一個都不能少

加拿大肝臟研究協會最近發表了新的丙型肝炎檢測及治療指南，建議所有出生於1945年及1975年之間的人，即今年43歲至73歲的人，進行丙型肝炎的檢測。

丙型肝炎是一種因肝炎病毒引起的肝臟疾病，預計加拿大染有丙型肝炎者在25萬至40萬人之間。但是，約44%的加拿大人對自己染有丙肝完全不知情。丙型肝炎感染後沒有多少癥狀，可潛藏體內多年至十數年，直到發展到肝硬化階段病人才可能出現癥狀。只有通過檢測才能明確是否患病。

新指南：篩查生於1945—1975年者

“在加拿大，已診斷出的丙型肝炎患者中，有2/3至3/4是生於1945至1975年間的，”多倫多大學健康網絡的肝臟專科醫生，也是新指南的合著者菲爾德博士（Dr. Jordan Feld）指出，“因此我們建議所有介於這個年齡組的人都應該接受檢測。”

舊指南：篩查高風險因素者

此前來自於加拿大預防醫療特別項目組的建議，是只篩查可能接觸過病毒的高風險人群，包括：

• 使用或曾經使用靜脈註射毒品；

• 在1990年以前於加拿大接受輸血、血液製品治療或器官移植；

• 曾經進過監獄；

• 在丙型肝炎流行地區接受註射疫苗、手術、輸血或經歷活動時曾有皮膚破損；

• 針頭刺傷時接觸過丙型肝炎者的血液；

• 有肝臟疾病的征兆，如肝酶異常，或者患有傳染性疾病如乙型肝炎或有艾滋病毒；

• 接受腎臟血液透析治療；

• 出生時母親患有丙型肝炎；

• 不安全的性行為，如多個性伴侶，性行為出血等；

• 與丙型肝炎感染者共用個人物品，如剃須刀、指甲刀、牙刷。

菲爾德博士指出，大多數人自己都不知道或者不記是否有過些高風險的因素，因此很難知道誰是高風險者，以年齡標準進行篩查，會更有效地發現感染者。

如何檢測丙型肝炎？

通過簡單的血液檢測即可知道是否感染。

為什麽要做檢測？

慢性丙肝是肝硬化、肝癌及肝臟移植的主要病因。感染了丙型肝炎病毒的人，約有75%會發展成慢性丙型肝炎，由於患者往往沒有癥狀，許多人可以攜帶病毒生活20或者30年而不覺得染病。當癥狀在晚期出現時，通常表示肝臟已受到嚴重損害。新的治療方法可以治愈丙肝，預防肝臟進一步受損，改善肝臟健康。因此，及早檢測，意味著及時治療，甚或挽救生命。