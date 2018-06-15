把每一天都过成春天的模样 —海老会2018年春季游园活动纪实 作者：幸鸿展翅

2018年5月16日，渥太华的Britannia公园，春意盎然，春光明媚。海老会的春季游园活动，在这里进行。

这是海老会今年第一次大规模的户外活动。海老会的会员都是老年人，冬天的活动，都分散在各小组，在室内进行。今天是他们的节日，大家兴高采烈，兴致勃勃，一大早就陆陆续续的赶到了Britannia公园。渥太华姗姗来迟的春天，是如此的妩媚。浅浅的绿意，淡淡的花香，蓝天携白云，青山带碧水，生机盎然。

公园的长廊上，高悬着鲜红的海老会会旗。在红色的旗帜上，两行黄色的大字“海外老年华人联合会OSCC”熠熠生辉。春风吹拂着会旗，像是对前来参加活动的会员致意。

游园活动在春的序曲里拉开帷幕。正像主持人开成白所说：每一帘春色，都是一怀想念，每一幅春景，都是一腔眷恋，每一缕春光，都是一个向往，每一股春风，都是一种希望。

海老会主席钱医生首先致辞，对从渥太华各处赶来的朋友们表示欢迎，希望大家能玩的开心，尽兴。她还简单叙述了2018年全年海老会各项活动的安排计划。

接下去的内容是文艺表演。不论在渥太华南面的barrhaven，还是在渥太华西面的kanata亦或在渥太华市中心的downtown，都活跃着老年华人翩翩的舞姿，飘逸着老年华人悠扬的歌声。轻盈的舞姿，那是心中春天的激荡，悠扬的歌声，那是人生夕阳的呼唤。今天的节目，来自barrhaven，来自kanata和来自“二八零”的朋友们，表演的节目有十个，分别是：

1. 由丛艳萍，綦华婷等十几位演员表演的弹力带操“丹凤朝阳”。

2. 孙幼祥夫妇演唱的俄罗斯歌曲“飘落”，这是电影“这里的黎明静悄悄”的插曲。

3. 由胡正琼表演的“武当太极剑”。

4. 由宋立强表演的二胡独奏“一壶老酒”。

5. 由杨永香等表演的溜溜球。

6. 由向阳，刘丽，高爱玲，戴华琴等表演的旗袍秀“水乡柔情”。

7. 由闫健表演的笛子独奏“扬鞭催马运粮忙”。

8. 由杨永香，张汉先，李蓉辉 伍结匀等表演的太极扇“梁祝”。

9. 由李亨利，倪燕，王丽君，杨名燕等表演的服饰舞蹈“我和我的祖国”。

10.由“二八零”表演的合唱“小白杨”，“站在草原望北京”。

这些节目，打动观众的心弦，激起情感的涟漪，充满春天的气息，洋溢满满的能量，饱含民族的特色，赢得阵阵掌声，让人流连忘返。

为了让生活过得像春天一样美好，参加演出的老人们付出了太多的心血。在舞台上活跃奔忙的丛艳萍，不顾从国内回来的时差，积极投入节目的排练之中。她先生身体有病，在为先生积极治病的同时，全身心带领姐妹们投入节目的排练之中，她和万雪燕两位老师还为姐妹们买来漂亮的演出服。正像观众们说的，她们的演出，使一只只彩蝶在刚刚摆脱严冬的渥太华河边翩翩起舞，一个个传统的中国淑女优雅地从海老会这个高龄华人团体中脱颖而出。黑衣红边的“年轻”老人们舞动的绿色弹力带活力四射，给参加今年海老会第一次游园活动的朋友们带来了太多的惊喜！这一切显示，尽管人老了，生活中不免会飘来几片乌云，但只要心中始终充满阳光，热爱生活，热爱周围的“真、善、美”，那生活的每一天，一定会姹紫嫣红，春意满园。

今天的游园活动，还安排了游戏以及抽奖活动。老人们仿佛回到了童年，他们欢快的笑声，感动了汨汨流淌的渥太华河，清澈的河水，在蓝天白云下，一路欢歌向远处奔去。

今天，沐浴在春的怀抱里的老人们，感受了春天，感悟了春天，享受了春天。让公园的春天，升华为心中的春天。愿生活中的每一天，都过成春天的模样。这就是今天海老会朋友们欢聚一堂的目的！