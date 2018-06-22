翠堤春晓 —记加中少儿合唱团春季汇报演出



当五月的鲜花开遍了大地，加中少儿合唱团Chinese Canadian Children’s Choir of Canada (C5)也迎来了成立一年以来的春季汇报演出。

2018年5月27日，在阳光灿烂的午后，阿卡贝拉班和龙班的孩子已经在平时上课的教堂All Saints Lutheran Church聚集，在指挥Patricia和Antonio指导下开始了一个半小时的合练。平时这两个班分别是周二和周日上课，在这次汇演中将会合唱涵盖了英语，法语，德语，西班牙语和中文多种语言的9首歌曲，有教堂经典合唱曲Cantate Exsultate，加拿大纽芬兰传统民谣I’se The B’y，德语儿歌Bist Du Bel Mir，西班牙歌曲Oyela Musica，也有经典儿童合唱曲Can you hear me?也有C5新推出的原创儿童歌曲“手拉手”（Hand in Hand）。此曲有合唱团艺术总监管亚东女士作曲，管亚东和陈源作词，刘卓敏女士配器。孩子们一遍又一遍的认真排练，指挥们也慢慢绽放出满意的笑容。

预备班和狮子班都是4岁到10岁左右的小朋友，他们也是在下午4点钟就集合到演出教堂开始演出前的最后彩排，年龄小的孩子们好奇心强，在正式演出前让他们熟悉演出的环境和地点，排好队形，这对他们晚上专心表演非常有帮助。每个班都分别演唱中外多种语言的5首歌曲，这对他们也是一次向家长展现的机会。

演出教堂是可以容纳约500名观众的Woodroffe联合教会，演出大厅穹顶很高，筒形拱空间，造成很好的声音共鸣效果。彩排时，听到孩子们的优美歌声，已经让在做义工为孩子们服务的家长们赞叹不已，更加期待晚上的演出。

演出准时在6：15开始，首先登场的预备班小朋友，在指挥Shawne Elizabeth裳•伊丽莎白女士的带领下，他们演出了三首英文歌曲，两首中文歌曲。他们充满稚气却训练有素的声音，在钢琴的伴奏下，表达出音乐最纯真的旋律的美，特别是茉莉花，预备班的孩子们与C5的小乐队合作，琵笆，小提琴，钢琴与鼓交汇成最具特色的中西结合的歌曲。观众们为孩子们的出色表演而报以热烈的掌声。

狮子班在Antonio Llaca安东尼奥•雅各先生的指挥下也表演了5首中英歌曲，从合唱团成立之初的稚嫩，到如今掌握更为复杂的旋律和技巧，狮子班的孩子们让观众惊喜不断，赢得了观众们一阵又一阵的掌声和欢呼。

接着登场的龙班也还是由安东尼奥•雅各先生指挥，他们首先演唱了C5创办者管亚东女士创作（作词陈源，配器刘卓敏）的儿童歌曲《姥姥抱抱》，这首歌曲充满了浓浓的中国味，表达了深深的三代情，第一首歌曲就让观众深深打动。龙班的孩子们还演唱了英文，法文的经典儿童合唱歌曲，大厅里回响着他们动人的歌声。

上半场演出最后一组是阿卡贝拉（无伴奏合唱）班，这是由演出总导演Patricia Kaiser帕特丽夏•凯瑟女士的指挥的班级，他们的歌曲包括欧洲的民间传统儿歌，蒙古长调等，都由多声部组成，或抑扬顿挫，或低沉婉转，或清澈亮丽，层次丰富，流畅优美，充分体现了阿卡贝拉这种无伴奏合唱形式的和谐之美。他们淋漓尽致的表演令观众如醉如痴，掌声不断，上半场演出就在观众的赞叹中结束了。

中场休息之后，下半场演出是由龙班和阿卡贝拉班联合演唱。他们在Patricia女士和Antonio先生的指挥下，一口气演唱了9首来自世界各地多种语言的合唱歌曲。丰富的音色，优美的旋律，加上一些动作表演和走位，使晚会的演出掀起一阵又一阵的高潮。晚会的压轴最后一曲是《手拉手》，这首歌曲表现了全球儿童手拉手心连心的友谊，伴奏由钢琴，大提琴，小提琴和低音贝斯的小乐队伴奏，他们只在演出前进行了一刻钟左右的合练，但是晚会的演出效果非常好，人声，乐器声，丝丝入扣，交织成最美的旋律，把观众的热情也点燃，带到大家期盼的7月份北京国际合唱节去，祝愿在合唱节上，通过歌声，通过音乐把大家的心相连。就像歌中唱的那样：

你我之间，梦中思念；

你我之间，真情相连；

我们肩并肩，手拉手，

向前走……

(C5义工：May撰稿)