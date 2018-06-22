第二届多元文化选秀大赛

2018年6月30日晚上六点，获得华联会支持，由Mr & Ms. Multicultural Canada主办的第二届多元文化选秀大赛，将在Algonquin Common Theatre拉开炫丽的帷幕！

此项盛大的赛事，不同于传统的选美，旨在推广多元文化，选拔少数族裔优秀人才。届时，将有代表各族裔的参赛选手一展风采，也有多个族裔的评委齐聚一堂。因此，第二届多元文化选美大赛，将成为一个加拿大多元文化交流的重要平台，各个族裔之美的光彩，将照亮夏夜的天空！

此项盛大的赛事：将选出多元文化小姐/女士和先生各三名。还设有：友善、才华、艺术、科技、运动、上镜、慈善、社区服务、环保、优雅、时尚等多个奖项，那荣耀的桂冠在等待着选手们的角逐！

晚会将有各族裔精彩表演！其中有印度，南美歌舞，非洲鼓等节目，充满异域风情！欣华舞蹈团将献上传统中国扇舞“风酥雨忆”，优雅精致，韵味十足，传递了东方艺术的独特魅力！

经过报名初步筛选，近二十位候选人已脱颖而出，选手们正接受强化性的专业培训和排练，其中有两位华裔优秀选手：18岁的清纯少女Winny Peng和体育干将和多媒体制作高手杨涛将代表华裔参选，这也是华裔选手第一次参加选秀大赛。

Winny多才多艺，自小学习中国传统舞蹈，武术，小提琴，街舞，多次参加多元文化活动和演出，并担任中英文主持人。杨涛喜欢健身和各种体育项目，热心参与和支持社区活动，他参加这次大赛的目的是为了推广体育健身，让更多的华人加入到运动健身的队伍中来，并用行动来支持这场多元文化慈善活动。让我们热切地期待这两位华裔优秀选手的不俗表现！

华联会副主席、大都学院校长章诗雨女士，应邀担任这次多元文化选秀大赛的评委。

晚会详情请查看网站：

https://multiculturalpageant.ca/

晚会日期：6月30号6点

地址：Algongquin Common Theatre

票价：$25

购票电话：613-769-9758

活动门票收入所有盈余及现场捐款将捐给以下慈善机构：

1. Bruyere Foundation

2. Angels for Humanitarian Aid(AHA) NGO

3. humans for Peace NGO

4. Indonesian Orphans Care Network (IOCN CANADA)

（文/姚争）