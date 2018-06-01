湖湘儿女携手同行—记四城湖南同乡会联欢活动

春回大地，万物生辉。加拿大春暖花开之时，蒙特利尔、渥太华、多伦多和魁北克四城的湖南同乡会举办了大型联欢活动。首先，2018年5月19日在蒙特利尔相聚，举行了晚宴和文艺演出，庆祝“蒙特利尔湖南同乡会成立十五周年”，次日同乡们相聚渥太华，在湘籍国会议员谭耕博士亲自带领下参观加拿大国会山。时值着名的郁金香节，随后，大家观赏了多彩多姿的郁金香。

19日上午游园活动。部分同乡来到蒙城南边的湖南老乡的农庄苹果园，欣赏初放的苹果花，午前同乡们陆续来到这里，汽车停在苹果树下。整个苹果园春意盎然，青枝绿叶，绿草茵茵，繁花似锦。久寒之后来到这广阔的田野，空气清新，鸟语花香，令人心旷神怡。一些家长带着小孩子来此游玩，顿时这宁静的果园热闹起来。孩子们在草地上快乐地玩游戏，你追我赶，高兴非常。家长们忙于准备午餐；做烧烤，热饭菜。许多老人和朋友围坐在一起聊天，谈笑风生，青年人更是兴致勃勃，在苹果树下拍照留影，抓住这美好景致。下午三点左右游园活动结束，大家离开苹果园来到蒙城市内，此时开始下起雨来，老天爷真是照顾我们，助游园成功。

蒙特利尔是加拿大第二城市，华人众多，城中的唐人街很繁华，到蒙特利尔之后，我们便参观游览唐人街，这里华人开设的商铺很多，中国商品琳琅满目，犹似走在国内城市一样，游览之时，唤起一股股乡情。然后，才到举办庆祝活动的饭店。

这次庆祝活动很隆重，约500人参加。除蒙城外，渥太华、多伦多与魁北克的湖南同乡会的负责人和一些同乡与会祝贺，并带去文艺节目。四城同乡相聚，具有特殊意义，在异国他乡，同乡似亲人，大家团结互助，相互支持。

庆祝会上，中国驻蒙特利尔市总领事馆边志春代总领事、联邦国会议员湖南老乡谭耕博士、蒙特利尔市政府官员和国会议员代表应邀出席，他们致辞祝贺，充分肯定了湖南同乡会的工作和贡献。在各方讲话之后，庆祝晚宴开始，同时表演文艺节目。湘籍国会议员谭耕博士唱了一首歌曲，歌声嘹亮，更增加晚会的热烈气氛。所有节目均很精彩，引人入胜，充满着对祖国的深情与湖南家乡的情谊。

在这次四城同乡大联欢中，我们渥太华的老乡在会长唐海伦博士的组织和带领下，积极参加了本次活动。渥太华的“花样年华旗袍队”在晚会上作了精彩的旗袍秀表演，获得好评。Helen的诗朗诵《沁园春•雪》获得满堂喝彩。渥太华的湖南老乡团结友好，有车的老乡接送无车的老乡往返蒙城。另外，有趣的是，在抽奖活动中，渥太华湖南女婿Peter十分幸运，一个人获两项大奖，其中一张是往返中国的飞机票！次日的活动在渥太华参观，渥太华的湖南同乡会尽地主之谊，为外地的同乡们提供了必要的帮助。参观国会山是湘籍国会议员谭耕亲自陪同。外地的同乡们还兴高采烈地游览了Dow’s湖—郁金香节，观赏了各种鲜艳的郁金香。

这次四城湖南同乡联欢，充满了欢乐，洋溢着浓浓的乡情与友情，给加拿大的湖南老乡们留下了深刻的印象，体现了湖南人团结奋斗与友善精神。这次活动也让人回想起三年前庆祝渥太华湖南同乡会成立十周年的联欢会和晚宴，当时有300余人参加，同样热烈和盛况空前。

这次四城联欢活动成功举办，是与四城的同乡会的负责人及组织者们的努力分不开的，他们付出了辛勤的劳动，功不可灭。“切切游子意，依依故乡情”，“久旱逢甘雨，他乡遇故知”，身在异国他乡，同乡即亲人，“老乡”，一个普通又响亮的名词，一个亲切而珍贵的称呼，焕发出永恒的力量。诚祝湖南老乡们在加国事业发展顺利，生活多姿多彩！

渥太华湖南同乡会

2018年5月23日