洪门致公活动中心麻将大赛纪事

洪門致公活動中心举辦的首屆麻將大赛己胜利，完滿地结束了，这將在渥太華的華人社区留下深刻的影响和产生效應的！

麻將是中國的國粹娱樂，家諭戸曉，是一种喜聞樂見的娛樂！為了弘揚中国国粹，加強渥太華地区的華人娛樂网络，更好好地联糸侨情，搭建增強团结和友誼的交流平台。在余麗嬋大姐，方国盛先生和陳韻华小姐的倡訍下，联系了一班熱心社区活動，不計劳苦的義工，在洪门民治党王輝主委和达权社鄧家昌社長的大力支持和幫助下，具備天時，地利，人和的优越條件下，终于於四月四日下午在洪門民诒党大厅召开了第一次筹委会的協商会訍，由陳韻华小姐統筹，各位義工出謀獻策，初步的藍图计划漸趨形成。

余麗嬋大姐统筹贊助捐款及報名參赛，嘉賓人員，罗景協助配合及文書工作，方國盛先生負責獎牌和獎品的設立，鄺荣普及梁挺輝負責总財政的收支，林偉堅，鄺荣普及梁挺輝三位負責監督及規則的制定，其他的義工責任更大，要内外兼顧，既要管理后勤的瑣碎復雜的工作，又要準備午，睌餐的伙食和分派…全体義工任勞任怨，按照商議的計划，全面开展各自負責的工作。

在四月十五日星期天，筹委会全体成員不計劳苦，放棄假日休息，再度碰头商討，既檢查落实第一次会訍的實施情况，又明确分工在比賽場地安排和制定規則，以及可能出現的情况都逐一分析研究，这真是一个團结的大家庭，又是一个能战必胜的作战參謀部。

四月廿七日星期五，在开赛的前夕下午五時，全体義工又再次集合進一步落实參赛嘉賓名单，赛規的制定，贊助及財政的落实以及場地的佈置和后勤的繁杂准备和分工的安排！可見这班精誠团結的義工，真有不忘初心，奋勇向前的毅力和精神！

四月廿八日星期六，早上的天氣下着中雨，在八時半又是这班默默苦干，不為名利的義工，首先進入洪門致公活动中心大厅和地下舞厅，檢查赛前的最後工作和設置，整个比賽大厅規則。條例明确。筹碼賽枱，座椅齐備，令各參賽者都感到舒適，滿意，專心斗智斗勇！这次麻將大赛的胜利，完滿結束，都渗透这羣義工的心血，讓我們為这批默默苦干，不為名利，忠誠奉獻的愛心和義举，給予崇高的敬意和衷心感謝的点贊！

除了这羣熱心社区活動的義工外，还有一大批充满愛心樂善好施支持社区话動的善長仁翁和團体的贊助，有的又參賽，又捐款，有的嘉賓只贊助不參賽，这些侨胞都明白，辦好社团的有益身心活動和娱樂就是全体华人之光，他(她)們的義举是渥太华华人社区的福祉！

这次的贊助社团和个人芳名和活動的縂收支加下:

贊助200元：繽紛假期、東安省台山同鄉会、陳炳賢元老夫婦

贊助100元：陳森夫婦、沙省雷城民诒党伍健英主委

贊助60元：譚侨鈞夫婦另加20元Tim Horton禮咭、鄧家昌夫婦62元

贊助50元：譚輔國夫婦、王輝主委夫婦、伍娟麗女士、黃兆劻先生、龔周惠霞女士、司徒艳嫻女士、黃亞姨女士、司徒素女士、白世暢夫人

贊助30元：梁挺輝夫婦、鄺荣普夫婦

貨助20元：梁耀南夫婦、譚炯焯夫婦、方国盛夫婦、龔錫賢夫婦、梁日康夫婦、張集源夫婦，陳恩信夫婦、譚柱明夫婦、譚景森夫婦、黃麗梨女士、梁錦文夫婦、黃嫣华女士、伍佩賢女士、伍德芳夫婦、伍光中夫婦、方忠华夫婦、余思源夫婦、鮑仕倫夫婦、Dianna Chan、Joanne Yee

贊助12元：王麗生女士

贊助6元：施典女士

除了經费的贊助外，还有多位熱心社羣的人仕和大姐們免費提供親手制作的糕点和飲料，讓參賽者和嘉賓們在午餐時有多款精美甜点和小食。特別一提是由Rebecca鍾小姐製作的一个痲將蛋糕，真是手巧天工。令会眾讚嘆觀赏，舍不得食之。贊助食品嘉賓芳名：

各式蛋糕：Rebecca 鍾小姐1个、雷健強夫婦3个、張美玲夫婦2个、鄺美玲夫婦3个

台山糕点：龔錫賢夫人、梁耀南夫婦

其他小食：梁重豪先生(鹵水蛋)、伍娟麗女士(Tim Horton 咖啡)

縂收入：贊助1850元+報名費372元+觀眾入埸票198元=2420元

縂支出：購買90人的午餐、睌餐及比賽用品開支=1262.95元

盈餘=1157.05元

這次麻將比赛的勝負記錄和所有收支賬目。已將貼在洪門会所內供各位有興趣人仕查閱

这次活動的盈餘為$1157.05由方國盛先生代表主辦单位，在颁獎会上轉交洪门民治党婦女部，由余麗嬋大姐接收，以感謝洪门民治党历年來忠肝義胆，忠減為侨社服務慷慨為民的风範。真是“愛出者愛返，福往者福來”的寫照！

洪門致公活動中心/罗景供稿