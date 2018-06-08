华人社区服务中心社区新闻

华人社区服务中心积极参与支持国会议员关慧贞向加拿大政府提出的动议，把每年的12月13日定为加拿大全国的南京大屠杀纪念日。

我们已经成功地在安省订立南京大屠杀纪念日。让这个动议变成全国法案，我们必须征集尽可能多的人名。请大家行动起来，不限族裔，都积极地全家签名。签名办法：

到华人社区服务中心前台亲自写名，并代写家人姓名。

或网上签名：https://www.jennykwanndp.ca

遗产规划讲座

时间：6月22日星期五，上午10:00—中午12:00

地点：渥太华华人社区服务中心

400 Cooper Street，2000室（2楼）B教室

报名请电613-235-4875转113或电邮 cindy.chan@occsc.org

该讲座解释如何起草一个有效的遗嘱；它应该具备哪些必要的条款；履行哪些法定的程序能够保护继承人的合法权利；如果没有遗嘱，安省法律如何处置遗产。

公民入籍须知讲座

时间：6月15日周五，上午10:00—中午12:00

地点：渥太华华人社区服务中心

400 Cooper Street,2000室（2楼）B教室

内容：介绍入籍相关条件及要求。

报名请电 613-235-4875 转 136或电邮 oscar.lu@occsc.org

公民入籍考试准备班

时间：6月16，23日、7月7，14日（星期六）（共四节课）下午1：00—3：00

地点：渥太华华人社区服务中心

400 Cooper street,2000室（2楼）C教室

Ottawa，Ontario K2P 2H8

内容：讲解及分析“Discover Canada” Study Guide 包括加拿大地理，经济，历史，三级政府投票，权利及义务，文化，标致及时事等等。

报名请电 613-235-4875转136或电邮oscar.lu@occsc.org

签字认证服务

渥太华华人社区服务中心提供以下认证服务。

认证文件包括法律规定需要经加拿大外交部和中国驻加拿大大使馆认证的下列文件：

• 声明书；

• 单身证明；

• 寄养委托书；

• 委托办理海外（中国）事务委托书；

• 委托购买或出售房产委托书；

• 委托办理中国各大银行取款、转帐和办理银行业务；

• 继承或放弃遗产声明书；

• 其它各类委托书；

• 需在海外使用的法律文件；

• 中国法院使用的民事起诉书和民事答辩状等法律文件。

其它法律规定需要COMMISSIONOR认证的文件：

• 更改名字；

• 遗嘱和有关财产和医疗事务的授权委托书；（Will and Power of Attorney ）

• 声明书（Affidavit Document or Statutory Declaration）；

• 文件翻译认证；

• 需要认证的政府文件（老年住房、老年金、退休金申请及公民移民难民部要求的文件认证等）；

• 加拿大法院使用的法律文件；

• 宣誓；

• 其它需要认证的文件。

联系电话：（613）235-4875 Ext 132