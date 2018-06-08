【中华导报专访】宝升福Clyde店特色升级 惊喜特价天天有！



宝升福位于Clyde的3号店从6月1日开始升级改造，从原来的兰州拉面升级成如今的的重庆小面，可以说是本地渥太华第一家正宗重庆小面。这里提醒大家，如果想吃原先特色兰州拉面，还请到Downtown 1号店和Kanata 2号店，还是原来的配方，还是原来的味道。

在宝升福Clyde店，你不仅可以品尝到地道正宗的重庆小面，还能品尝到港式茶餐厅的美味特价套餐。国内重薪特聘粤菜师傅亲自把厨，主推粤式套餐，同时兼蓄各类精品川菜小炒、美味烧烤，粥、粉、面、饭应有尽有。真可谓是一家店包罗万千美食，满足你不同口味偏好。从小孩到老人，在宝升福Clyde店，都能品尝到自己喜爱的菜品。

特色升级，渥太华仅此一家的重庆小面

说到重庆给人的印象，人们首先想到火锅、美女。但是，重庆有一种美食比火锅还出名，那就是重庆小面。重庆小面是重庆四大特色之一；归属于重庆面的一类。发源于重庆，属于渝菜。而重庆小面是重庆面食中最简单的一种。重庆小面是指麻辣素面，分汤面和干溜两种类型，麻辣味型。重庆小面面条劲道顺滑，汤料香气扑鼻，味道浓厚。可以说一口小面，冬天手足复苏，夏天挥汗如雨。再加入宝升福秘制佐料，就更是爽滑入口，余味犹存了。来到这里的每一位食客，拿起筷子就是“吸溜”乐队的一员，高低声部，来去自如。

新推粤菜，丰富多样

这次宝升福新推出的粤菜选料严格、做工精细、中西结合、汁鲜味美。清人竹枝词曰：“响螺脆不及至鲜，最好嘉鱼二月天，冬至鱼生夏至狗，一年佳味几登筵。”把粤菜丰富多样的烹饪资源淋漓尽致地描绘了出来。

其中香菜鱼片粥提取了香甜的鱼香精华，再加上绵绵的白粥，这道快捷的粤式鱼片粥，用香菜和姜调味，令鱼片的鲜甜味更特出，入口绵软而鲜甜！

而蜜汁叉烧虽是随处可见的食物，要达到好吃的标准，可并不是那么简单的。一条好的叉烧，外表看起来应该是色泽红润，焦香油亮的，切开来能看到肉汁饱满，肥瘦相间的质地。拿一片放进嘴里，初入口时蜜汁香甜，肉香四溢，咀嚼时则能感受到汁水充盈，软嫩丰腴。这是让天然的肉香在调味和烤制的双重作用下变得最大化的过程，是一种非常纯粹的美味感受。在宝升福，你不仅可以品尝到这些美味粤菜，而且还是特价优惠！

优惠活动，惊喜连连

为庆祝宝升福Clyde店两岁生日，从6月1日开始，正式推出午餐和晚餐特价套餐，以回馈新老顾客。

午餐特价：

11：30a.m.—3:30p.m. 周一至周日

1. 海南鸡饭 $6.95 （送汤）

2. 香菜鱼片粥 $3.95

3. 北川凉粉 $1.95

晚餐特价

（税前消费满$25，三款特价任你选）

1. 鸡丝碗仔翅 $1.95 (每人只限一碗）

2. 蜜汁叉烧 $3.95 (每桌只限一份）

3. 红烧桂花鱼 $5.95 (每桌只限一份）

宝升福各店地址及联系方式

1号店面：179 George St.+1-613-366-1689 （拉面为主）

2号店面：790 Kanata Ave.+1-613-599-0880 （拉面&川菜）

3号店面：1383 Clyde Ave.+1-613-686-1350 （粤菜&川菜）

（本次优惠活动最终解释权归宝升福所有）

文/Rachel