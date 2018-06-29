华人社区服务中心社区新闻

CENTREPOINTE长者活动小组

为了给老年朋友们提供更多的活动机会，本中心将在Centrepointe区开办“长者活动小组”。由青年义工老师带领老年朋友一起学习日常实用英语及基础电脑知识（包括微信等日常社交软件），进而协助老年朋友们更好地与外界沟通，享受生活！

地点：Ben Franklin Place (101 CentrepointeDr, 房间1C)

时间：2018年7月4日至11月14日，每周三晚6点至8点

咨询及报名请致电613-235-4875分机147，魏小姐

**请大家携带自己的智能手机或平板电脑**

*本次活动由New Horizons for Seniors Program资助，活动对象以公民或来加多年的移民优先

渥太华华人社区服务中心—华人家庭照顾者服务项目

项目简介

随着安大略省的人口老龄化，家庭和社区护理变得越来越重要。在安省，家庭照顾者约占总人口的百分之二十九，其在医疗保健系统中发挥着至关重要的作用。安省政府也在很多方面为家庭照顾者提供支持和帮助，但由于许多人没有了解这些资源的途径，也没有及时得到专业的指导和帮助，导致他们在长期的照顾过程中产生了心理和生理各方面的问题。

渥太华华人社区服务中心看到了社区的需求，展开了华人家庭照顾者支持项目。由安省健康和长期护理厅(Ministry of Health and Long-term Care)提供基金，将于2018年8月开始至2020年3月举办一系列教育讲座，旨在为日益增多的华人家庭照顾者提供信息和支持，从而让他们更好的照顾家人，也更加关爱自身健康。

讲座将在渥太华华人社区服务中心、Barrhaven和Kanata三个地方进行，其中华人社区服务中心将举办6次共12场，Barrhaven和Kanata各3次共6场不同主题，不同内容的讲座。有关进一步的讲座信息，请留意我们之后的通告。

如果您有亲人或朋友身患癌症、糖尿病、认知性障碍（老年痴呆）、慢性疾病或极度衰老，而您需要长期照顾他们，欢迎您来电或通过电子邮件和我们联系，也欢迎参加我们的讲座！

系列教育讲座

第一个讲座将于2018年8月13日，20日和27日，星期一，在渥太华华人社区服务中心举办。我们特意邀请了渥太华地区癌症基金会的专业人士讲解身为癌症患者的亲属，我们可以为他们做些什么，同时我们又可以为自己做些什么。讲座时间为上午10点至12点，下午1点至3点，期间有一小时午休时间，届时会提供午餐。讲座名额限15人，请查看中心月刊末页报名预约方式，尽早报名。

详情请致电

(613) 235 – 4875 x 119

也可邮件至 wendy.tang@occsc.org 或 yangjie.jin@occsc.org

公民入籍考试准备班

时间：6月16，23日，7月7，14日（星期六）（共四节课）

下午1：00—3：00

地点：渥太华华人社区服务中心

400 Cooper street，2000室（2楼）C教室

Ottawa，Ontario K2P 2H8

内容：讲解及分析“Discover Canada”Study Guide 包括加拿大地理，经济，历史，三级政府投票，权利及义务，文化，标志及时事等等。

报名请电613-235-4875转136或电邮oscar.lu@occsc.org

华人社区服务中心中文电台节目预告

（渥太华中文电台）

2018年7月1日

晚8点：-华人社区服务中心新闻

8:10-渥京夜话：国庆特别节目–加拿大是我家

9：06-家长儿童节目：渥太华华人社区服务中心安省幼儿执照教师谈儿童学画画

9：10-生活百家谈：

Carol美食谈—如何在家制作网红饮品奶盖茶

9：20-好文欣赏：国庆特别节目

10：00“我在加拿大”系列

10：25小说联播