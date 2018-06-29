第十届“加华杯”乒乓球赛圆满结束 十六岁的巾帼女将陈昱璇荣登榜首

第十届“加华杯”乒乓球单打比赛，于2018年6月3日在渥太华加华文化中心成功举办。来自台湾的巾帼小将陈昱璇（Sabrina Chen），以不失一场的的成绩，荣获冠军。



这场由渥太华中国校友会，加华文化中心和耿丽娟乒乓球学院联合举办的比赛，吸引了50多名乒乓球爱好者参加。参赛选手以华裔为主，也有其他族裔的选手，有年近八旬的长者，亦有十来岁的幼童。比赛分公开组，成年组和少年组三个级别，按两个阶段进行。先小组循环，然后按小组成绩，进行单淘汰，决出各个级别的名次。公开组的第一，二，三名，除获奖杯（仅第一名）奖牌外，还分别获得200，100和50加元的奖金，第四名至第八名获奖牌；冠军的名字将镶刻在由中国校友会永久保存的流动杯上。成人组和少年组，除第一名获奖杯及奖牌外，第二至第八名也获奖牌；此外，前三名还分别获得50，30和20加元的奖金。



荣登本届比赛的冠，亚军榜首的为来自台湾的年仅16的巾帼小将陈昱璇和她18岁的哥哥陈昱儫(Howard Chen)(上届冠军)。季军的位子被来自成都的Carleton大学的刘伟同学占领，第四名则为最近从多伦多迁居渥太华的北京老将葛悦义获得。公开组的五至八名分别为肖伟祥（Vihn Tieu），弓胜利，郑志明和刘克勇。



成人组的第一至第八名分别是：黄正华，陆伟逸，Sohal Horkkakau(印裔)，陈心和，王炼，王永智，严威凯和周福群。



少年组的第一至第八名为：Elijah Godfrey(高宇津，13岁)，Daniel Chen(陈语蒙，13)，Meech Dullaert(谢辅文，12)，Mariana Ren(任建安，11,女 )，Judy Zhong(钟欣然，11，女)，Andra Fofuca(11，女)，Darius Wadia(11)，和William Wang(王兴维，11)。

比赛结束后，主办单位的负责人，赞助商ＣＦＣ－中文网的张瑞文先生，以及组委会成员为优胜者颁发了奖品，并合影留念。

组委会衷心感谢所有参赛选手的积极参与；中国驻加大使馆的大力支持；瑞文传媒CFC，iBanlance理疗健康保健中心的慷慨赞助；加华文化中心提供的比赛场地，“耿丽娟乒乓球学院”提供的比赛用球（该学院的夏令营已开始接受报名，电话：613-282-7918），以及工作人员汤海鹏，刘树华，陈褚建，周树邦，傅连庶等的义务奉献。

“加华杯”乒乓球单打比赛，自1999年创办以来（时称“校友杯”），每两年举行一次。前九届的冠军分别为来自北京的肖兵；出生于北京的，时为渥太华大学的女学生郑蓓蓓；前柬埔寨国家青年队选手Beron Sam，越南华裔肖伟祥分别两次获得冠军；越南华裔谭濂，来自河南的小将靳童，以及本届冠军陈昱璇的哥哥陈昱濠。

下一届比赛，预计将于2020年春季举行。

第十届“加华杯”乒乓球赛组委会