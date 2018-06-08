花香！歌亮！舞美！ 联谊社2018游园赏花活动成功举行！

2018年5月23日上午。旭日东升，蓝天洁净。在Dows Lake公园里，千万株郁金香，花开正艳。

上午八点半左右，渥太华中老年联谊社的会员们，便成群结队来到Dows湖边，观赏那湖光花海。放眼望去，五彩缤纷的郁金香争奇斗艳！金黄色的花朵高贵优雅、紫色的蓓蕾神秘诱人；大红的朵儿如爱情般浓烈、粉色的花卉似张张笑脸……。还有那红白相间、黄红相间的郁金香花，着实让人惊叹大自然的奇妙魔力！



人们赏花爱花，纷纷在这花的海洋中摄影留念。老朋新友，相逢合影，这是多么令人惬意的事呀！今天像是过节一样，人人穿上盛装！男士们或西装笔挺，或茄克潇洒；女士们有的套装典雅，有的毛衣鲜亮；有些女士轻施淡妆、耳环轻摇；有的珍珠项链圆润、纱巾飘曳，人人都仿佛年轻了二十岁。

九点半，在五杆旗下，联谊社周德清社长和朱亚丽社长等一起拉开精制的横幅，上书：联谊社游园赏花活动。再徐徐展开鲜红的会旗，联谊社三个大字非常夺目！

十点半，朱社长宣布联谊社2018赏花游园活动现在开始！先进行舞蹈演出。在蒋社长的带领下，人们欢乐地跳起舞来。“江南之恋”伞舞，一行身穿水蓝色服装的女子，撑着红伞姗姗走来，收伞、开伞、转伞、舞伞，举手投足，尽现中国的古典美！“走天涯”广场舞节奏明快，男女会员一齐上场，伸臂踏足，舒展筋骨。“美丽的浏阳河”曲调新颖，舞蹈在柔美中蕴含活泼，颇具湖南民间特色。“花楼恋歌”舞姿轻快优美，表现了中国少数民族对生活的热爱，和对爱情的向往……。



随后，周社长带领五十多位会员高唱歌曲。“我的中国梦”，抒情而亲切，表达了愿把一生献给祖国的情怀。“中国梦”坚定而铿锵，唱出了十三亿中国人民的心声！“走向复兴”雄壮而豪迈，让我们更加懂得肩负着的重任！……。

接着，由周社长代表执行社长周万方讲话，欢迎并且感谢广大会员积极参加今天的活动，宣布了联谊社第四届理事会名单。希望大家把联谊社每周三上午的学唱歌、学跳舞活动坚持下去，并发扬光大！联络友谊、活跃身心、抒发爱国之情、宣传中华文化！

联谊社全体会员拉着横幅，在飘扬的会旗下合影！

在联谊社欢乐歌舞时，不少西人游客驻足观看，连连鼓掌，并拿出相机拍摄。表示对中国文化的欣赏！

杨社长、大肖等也在人群前后穿梭，不断摄下无数美好的瞬间……。

十一点半，朱社长、汤社长等将定制的点心递给每一位会员：豆沙包松软、奶黄包醇糯，尤其是蔣社长和姚社长亲手烹煮的茶叶蛋，鲜香可口，回味无穷！

十二点后，有些人走向Dows湖边继续赏花，更多的人带着快乐、带着美好回忆，踏上返家的路程。

花正艳！歌声亮！舞姿美！

联谊社！大家庭！真快活！

（文/姚争）