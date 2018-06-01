【加拿大肝脏基金会专栏】膽道閉鎖患兒歐文的故事

研究與教育是兩歲的歐文得以活著度過看蹣跚學步期的原因。

歐文剛剛出生時，媽媽希瑟從醫院派發的教育資料上看到，健康嬰兒的大便是什麽樣的，而病童的大便看起來又是什麽樣子的。因此，當她留意到歐文的大便“不太正常”時，她立即聯絡了醫生。

接下來，歐文被數次前往醫院，進行多項檢查。三星期後，醫生告訴希瑟一個不幸的消息：歐文患有膽道閉鎖癥，一種引致嬰兒肝衰竭的頭號肝病。

那時，小小的歐文虛弱無力，全身呈黃色—因肝病導致的黃疸。醫生們為他進行了長時間的卡薩手術，以修復其肝臟內已被損壞的膽管。歐文的家人們圍坐在一起，在沈默中等待。12個小時後，家人終於被告知可以去探視歐文了。他們看到的，是躺在病床上的全身插著導管、纏著紗布的小歐文。

幸運的是，歐文很快康復，並像正常健康的嬰兒一樣長大。現在，兩歲的歐文是一個活潑的小孩，喜歡與哥哥一起探索世界。但是，歐文的肝病歷程並未終結，在不久的將來，他可能需要進行肝臟移植。他所接受的卡薩手術，是證明醫學研究拯救生命的例子：沒有研究帶來的卡薩手術，許多新生兒可能永遠沒有生存的機會。

“當初如果不是希瑟從寶寶的大便意識到他的不妥，如果不是家庭醫生早期的介入，如果不是加拿大肝臟基金會為研究所做的工作，歐文的故事可能會完全改寫。”珍妮佛•梁醫生表示：“我很高興獲得加拿大肝臟基金會的研究資助金，以進行如何改善病童生活質量的研究。每一項研究，都是病童及家人的新的希望。”

珍妮佛•梁醫生的研究是近年獲得加拿大肝臟會資助的研究項目之一。梁醫生正在兒童肝病專家古德曼博士的指導下，評估一項省級政策，旨在幫助識別患有肝病的新生嬰兒的早期黃疸征兆。

醫學研究日益擴展著我們對疾病的認識，但是，有關嬰兒先天性膽道閉鎖這一問題，我們仍然在尋找答案，而通往答案的唯一的途徑是醫學研究。每一位捐贈者的資助，都將幫助研究者們早日尋獲答案，進而早日根治膽道閉鎖，這一導致嬰兒肝衰竭的頭號病因。

想表達您對肝臟研究的支持，可以通過supportforliver.ca或者至電1-800-5635483進行捐贈。

為肝臟健康動起來

帶上你的家人，一起參加下周六渥太华的“為肝漫步”健走/慢跑活動。

時間：2018年6月9日星期六，上午10:30-下午12:30

地點：Vincent Massey Park, Section E (Heron Rd, Ottawa)

咨询及联系:

MeghannDarroch，mdarroch@liver.ca.